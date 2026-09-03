Atleta italiana Ludovica Terlizzi vince oro nei Mondiali giovanili di nuoto di fondo a 10 km in acque fredde

La 10 km dei Mondiali giovanili di nuoto di fondo, categoria 18-19 anni, si è conclusa con una vittoria straordinaria per Ludovica Terlizzi, che ha conquistato l’oro con un tempo di 1:55:35.00. La gara, disputata a Santa Fe de la Vera Cruz in Argentina, si è svolta nelle acque del Lago Sur, presso il Club Náutico del Parque del Sur, in condizioni non semplici a causa della temperatura di 17 °C, che ha reso obbligatorio l’utilizzo della muta. La giovane atleta italiana ha dominato la prova, imprimendo un ritmo che le avversarie non sono riuscite a sostenere, tagliando il traguardo con autorità e conquistando con convinzione il titolo mondiale.

La vittoria di Terlizzi e i piazzamenti italiani

Terlizzi ha lasciato alle sue spalle la russa Polina Koziakina, che ha completato la prova in 1’20”30, e l’ungherese Napsugar Nagy, terza a 1’53”40. Per l’Italia, oltre alla vittoria di Terlizzi, si registrano due piazzamenti nella parte alta della classifica: Giovanni Lauricella si è piazzato sesto a 41”60 dal vincitore, mentre Davide Grossi ha concluso settimo a 58”80. La prova di Erika Giacomini, anch’essa italiana, ha visto l’atleta entrare nella top-10 con l’ottavo posto, a 2’02”00 dalla vincitrice.

Un successo per l’Ungheria al maschile

Nella stessa distanza e categoria al maschile, a festeggiare è stata l’Ungheria grazie a Mate Karpati, che ha vinto in 1:46:46.30. Il magiaro ha imposto la sua legge, precedendo di 5”30 lo statunitense Colin Jacobs e di 7”00 il brasiliano Arthur Aguiar, rispettivamente secondo e terzo classificati. La gara ha visto un confronto tra i migliori prospetti internazionali del nuoto di fondo, con condizioni di gara estremamente impegnative. Il programma dei Mondiali giovanili proseguirà domani con altre quattro gare, tra cui le due 7,5 km, maschile e femminile, riservate alla categoria 14-15 anni, e le due 5 km della categoria 16-17 anni. L’Italia, con la sua presenza in più categorie, si conferma tra i protagonisti della competizione, con atleti in grado di mettersi in mostra a livello internazionale.

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Ludovica Terlizzi: oro nei 10 km categoria 18-19 anni

Polina Koziakina: seconda a 1’20”30

Napsugar Nagy: terza a 1’53”40

Giovanni Lauricella: sesto a 41”60 dal vincitore

Davide Grossi: settimo a 58”80

Erika Giacomini: ottava a 2’02”00

Mate Karpati: oro al maschile in 1:46:46.30

La vittoria di Terlizzi rappresenta un momento di orgoglio per l’Italia, che si conferma tra i paesi più competitivi a livello mondiale nel nuoto di fondo. La gara ha visto una prova di forza e resistenza, con condizioni di acqua fredda che hanno reso la competizione ancora più impegnativa. La prossima edizione dei Mondiali giovanili vedrà nuovi protagonisti, ma per ora, la vittoria di Terlizzi è un segno di una promessa di successo che si sta materializzando in modo concreto.