Bulega domina la Superbike, il titolo è in vista dopo la pausa estiva

Il campionato di Superbike si riprende dopo la lunga pausa estiva, con il weekend di Magny-Cours che segna l’inizio del nono e quartultimo appuntamento della stagione 2026. Nicolò Bulega, pilota emiliano classe 1999, si presenta al via con un vantaggio sostanziale nella classifica generale, che lo vede al comando con 491 punti, a differenza di Iker Lecuona, che lo segue a 358. La situazione è pressoché blindata, con distacchi significativi tra i primi classificati e i restanti concorrenti. Bulega, che ha vinto tutte le prime otto gare, si appresta a proseguire la sua dominante campagna con l’obiettivo di chiudere il titolo nel più breve tempo possibile.

Un dominio senza eguali

Il pilota del team Ducati ha dimostrato una costanza e una capacità di gestione della gara senza precedenti, con un percorso netto che ha lasciato il segno. Dopo la vittoria in tutte le prime otto tappe, Bulega ha accontentato solo il secondo posto in Gara-1 di Donington, ma non ha mai smesso di guidare la classifica. La sua prestazione ha creato un senso di dominio che si prospetta di proseguire anche nelle ultime quattro uscite dell’annata, con la prossima tappa a Cremona, Estoril e Jerez de la Frontera.

La sua posizione nella classifica generale è talmente solida da rendere il titolo quasi una certezza. Yari Montella, attualmente al terzo posto con 211 punti, e Alex Lowes, con 182, non sembrano in grado di metterlo in difficoltà. Anche Axel Bassani, sesto con 153 punti, e Lorenzo Baldassarri, settimo con 145, si trovano a distanza di sicurezza. Bulega, però, non si ferma al titolo: il suo obiettivo secondario è andare a migliorare i record della categoria, un traguardo che ha già iniziato a raggiungere.

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Un tracciato che non dorme

Il tracciato di Magny-Cours, noto per le sue caratteristiche spesso imprevedibili, è pronto a regalare un weekend di gara spettacolare. Il meteo, spesso incerto, potrebbe influenzare i risultati, ma Bulega ha già dimostrato di essere in grado di adattarsi a qualsiasi condizione. La sua capacità di reagire alle sfide, come dimostrato in precedenti gare, lo rende un pilota in grado di affrontare qualsiasi scenario. La sua presenza in Superbike, dopo il passaggio da MotoGP, ha suscitato interesse e attenzione. Bulega, che ha lasciato il team Ducati per concentrarsi su questa categoria, ha dimostrato di aver scelto la strada giusta. La sua carriera, finora, ha visto un progresso costante, con un record di vittorie che lo colloca tra i migliori della categoria. La sua attuale posizione nella classifica è il frutto di una gestione precisa e di una preparazione impeccabile.

Nicolò Bulega: 491 punti

Iker Lecuona: 358 punti

Yari Montella: 211 punti

Alex Lowes: 182 punti

Sam Lowes: 177 punti

Axel Bassani: 153 punti

Lorenzo Baldassarri: 145 punti

Il campionato, che ha visto un’edizione dominata da Bulega, si appresta a proseguire con un’ultima parte di stagione che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo destino. La sua capacità di mantenere il controllo e di migliorare i record della categoria lo rende un pilota da tenere d’occhio. Il prossimo appuntamento, a Magny-Cours, potrebbe essere l’ultimo tassello per completare un anno di successi e di prestazioni eccezionali.