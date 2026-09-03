Messi riceverà un omaggio unico in tutti i partiti argentina, con un minuto di applausi in ogni incontro

Lionel Messi, il più grande giocatore della storia del calcio argentino, riceverà un omaggio senza precedenti in tutti i partiti del paese. A partire dal prossimo turno di gioco, tutti i partiti maschili e femminili si interromperanno per un minuto di applausi in onore del numero 10, simbolo della sua carriera con la nazionale. L’annuncio è stato dato dall’AFA, l’Associazione del Fútbol Argentino, che ha scelto il momento del 10° minuto di ogni incontro come riferimento simbolico per l’attaccante. Messi, 39 anni, ha annunciato la sua decisioni di non giocare più per la selezione, dopo aver guidato l’Argentina al titolo del Mondiale 2022 e aver disputato altre due finali mondiali. Il momento dell’applauso sarà introdotto durante la prossima data del torneo Clausura, ma si estenderà a tutte le competizioni nazionali, come parte di un tributo al suo leggendario contributo al calcio argentino.

Un simbolo di onore e di passaggio

Il numero 10, che Messi ha indossato per la maggior parte della sua carriera con la nazionale, è diventato un simbolo di onore e di passaggio. L’AFA ha scelto questa scelta per ricordare la sua lunga e straordinaria storia con la maglia albiceleste. Messi, con 207 presenze e 125 reti, è il giocatore con più presenze e più reti nella storia della selezione argentina. Il momento dell’applauso sarà un modo per celebrare la sua carriera e il suo impatto sul calcio mondiale. Il tributo inizierà durante il match tra Boca Juniors e Vélez Sarsfield, nella Coppa Argentina, e si estenderà a tutti i partiti del paese. Un tributo che celebra un leggendario passato e un futuro senza lui.

Un’esperienza unica e un’identità globale

La carriera di Messi ha visto un’evoluzione straordinaria, iniziata quando si trasferì al Barcelona a 13 anni, aprendo la strada a una carriera unica in una generazione di talenti. Il suo successo ha reso il calcio più accessibile e più amato, con un impatto globale che va oltre i confini del paese. Messi, che non ha mai giocato professionalmente in Argentina, ha scelto di seguire la sua passione in un’altra nazione, ma il suo legame con la sua patria rimane forte. Ora, con la sua decisioni di ritirarsi dalla selezione, il calcio argentino si prepara a onorarlo con un tributo senza precedenti. Un momento che celebra un’identità nazionale e un’esperienza unica.

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La sua decisioni di non giocare più per la selezione, dopo 21 anni di dedizione, segna la fine di un’era. Messi, che ha vinto il Mondiale 2022 e ha partecipato a altre due finali, ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio argentino e mondiale. Il momento dell’applauso sarà un modo per ricordare il suo contributo e per celebrare la sua carriera. Anche se il calcio argentino si prepara a un nuovo capitolo, il ricordo di Messi rimarrà vivo nei cuori dei tifosi e nel cuore del calcio mondiale.