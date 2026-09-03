Michael Aljarouj, il pugile francese che ha superato guerra e sequestri per arrivare alla UFC

Michael Aljarouj, un pugile francese con una storia di superamento, affronta Fabià Sintes alla UFC París

Michael Aljarouj, pugile francese di peso mosca, si prepara a sfidare Fabià Sintes nella UFC París, un evento che segna un passo importante nella sua carriera. NATO in Siria nel 1997, Aljarouj ha vissuto una vita segnata da guerre civili, tentativi di sequestro e fuga in Francia, esperienze che lo hanno formato come atleta e combattente. Il suo incontro con Sintes, un altro prospect di peso mosca europeo, rappresenta una sfida che unisce due storie di superamento e ambizione.

Una vita difficile in Siria

Aljarouj ha vissuto la guerra civile in Siria fin da giovane, un’esperienza che lo ha spinto a imparare le arti marziali mixte fin da bambino. A 14 anni, ha subito un tentativo di sequestro, un episodio che lo ha reso più forte e determinato. Con un coltello puntato contro di lui, Aljarouj ha reagito con coraggio, ferendo il sequestratore e fuggendo. Questo evento ha spinto i suoi genitori a decidere di emigrare, ma la fuga non è stata semplice.

Una fuga in Francia e l’inizio del suo percorso

Dopo un viaggio in Libano interrotto da un’intercettazione di terroristi, Aljarouj ha trovato rifugio in Francia, dove si è riunito con i suoi genitori. Lì ha iniziato a praticare le MMA, un’attività che gli ha permesso di trovare un senso di appartenenza e di riprendersi dal passato. Oggi, Aljarouj è un finalizzatore nato, con un tasso di conclusione del 77%, un dato raro nel peso mosca, dove i combattimenti spesso terminano in punto. Il suo record, segnato da due sconfitte nelle prime sei sfide, ha visto un cambiamento significativo. Da allora, Aljarouj ha iniziato a vincere e a concludere i combattimenti, dimostrando una crescita costante. Il suo debutto nella UFC París rappresenta un’opportunità per dimostrare il suo talento e la sua determinazione. Secondo Aljarouj, il pugile spagnolo Fabià Sintes ha già rifiutato un incontro tra loro, ma questa volta sarà il momento di risolvere le loro differenze.

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Aljarouj, che ha già affrontato situazioni estreme, non ha paura di entrare nell’octagono. La sua carriera, come quella di Sintes, è stata segnata da inizi difficili, ma entrambi hanno trovato nel MMA un modo per superare le loro esperienze. Il match contro Sintes sarà un’occasione per mostrare il proprio potenziale e per dare il benvenuto al francese alla UFC. Con un record di 13-3 e due “No Contest”, Aljarouj è pronto a dare il suo contributo al mondo delle MMA.

Michael Aljarouj ha vissuto la guerra civile in Siria e ha superato tentativi di sequestro.

Ha iniziato le MMA in Francia dopo una fuga traumatica.

Il suo tasso di conclusione dei combattimenti è del 77%, un dato raro nel peso mosca.

Aljarouj affronterà Fabià Sintes nella UFC París, un incontro che unisce due storie di superamento.

La carriera di Aljarouj, come quella di Sintes, è un esempio di come la determinazione e la forza di volontà possano trasformare le esperienze difficili in successi. Con la sua storia e il suo talento, Aljarouj è pronto a dare il suo contributo al mondo delle MMA e a dare il benvenuto a Sintes alla UFC.