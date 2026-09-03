Carlos Alcaraz rimonta dopo il primo set e vince a New York, Shelton e Medvedev avanzano

Giocatori di tennis in azione durante un match al US Open 2026

Il secondo turno del US Open 2026 ha visto un mix di risultati significativi e sorprese, con Carlos Alcaraz che ha rimontato dopo aver perso il primo set per vincere contro Jaime Faria, mentre Ben Shelton e Daniil Medvedev hanno confermato la loro forma. L’eliminazione di Rafael Jodar ha inoltre modificato la parte di tabellone che conduce al quarto turno, con un confronto tra due giocatori di alto livello. La giornata ha visto anche la sconfitta di Matteo Berrettini, che ha salutato il torneo al secondo turno.

Alcaraz rimonta dopo il primo set e vince

Carlos Alcaraz, detentore del titolo, ha avuto un avvio difficile contro Jaime Faria, perdendo il primo set 6-4. Tuttavia, il campione spagnolo ha reagito con decisione, vincendo i tre parziali successivi 6-0, 6-3 e 6-2. La vittoria ha permesso a Alcaraz di raggiungere i sedicesimi di finale, dove affronterà il cinese Yibing Wu. Il risultato ha dimostrato la capacità del giocatore di rimontare dopo un inizio difficile, un aspetto chiave per il suo percorso nel torneo.

La rimonta di Alcaraz ha messo in mostra la sua capacità di reagire dopo un inizio problematico.

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Shelton e Medvedev avanzano con prestazioni solide

Ben Shelton, testa di serie numero 8, ha vinto contro Hubert Hurkacz in un match caratterizzato da servizio e continui ribaltamenti di inerzia. Shelton ha perso il secondo set ma ha recuperato con un tie-break e ha chiuso il quarto con un break decisivo. Il successo di Shelton lo porta ai sedicesimi di finale, dove affronterà Denis Shapovalov. Daniil Medvedev, testa di serie numero 7, ha eliminato Sebastian Gorzny in tre set, dimostrando una forma costante. Il russo affronterà Arthur Rinderknech al terzo turno. Entrambi i giocatori hanno mostrato una preparazione e una concentrazione elevate, elementi chiave per proseguire nel torneo. Shelton e Medvedev rappresentano due delle principali speranze per il successo in questa edizione del US Open.

Eliminazioni rilevanti e cambiamenti nel tabellone

La giornata ha visto l’eliminazione di Rafael Jodar, numero 13 del mondo, che è stato sconfitto nettamente dal cinese Yunchaokete Bu in meno di due ore. La vittoria di Bu ha modificato la parte di tabellone che conduce al quarto turno, con un confronto tra due giocatori che hanno eliminato avversari molto più accreditati. Inoltre, Brandon Nakashima è stato sconfitto da Alex Michelsen, un risultato che ha reso il tabellone più competitivo.

Altri giocatori hanno avuto un percorso più lineare, come Alexander Bublik, che ha sconfitto Adrian Mannarino in modo netto. La giornata ha visto un mix di risultati, con alcune sorprese e conferme di prestazioni solide. Per il tennis italiano, la giornata è stata negativa, con Matteo Berrettini eliminato da Mariano Navone al termine di una partita combattuta. La sconfitta di Berrettini ha interrotto il suo cammino a New York al secondo turno, dopo il successo ottenuto all’esordio contro Stan Wawrinka.