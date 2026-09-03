Pau Quesada: “Abbiamo una squadra in grado di vincere contro qualsiasi avversario”

Pau Quesada durante un allenamento al Real Madrid, parla della squadra e del loro stato di forma positivo

Pau Quesada, tecnico del Real Madrid, ha espresso la sua soddisfazione per la squadra femminile, definendola in grado di vincere contro qualsiasi avversario. Dopo la vittoria contro l’Ajax nella Champions League, il tecnico ha sottolineato l’ottimo stato di forma della squadra, che si trova in un “flow” positivo. La squadra, che ha raggiunto il “top 18” nella fase di qualificazione, si presenta con una combinazione di giovinezza e esperienza, grazie alle nuove reclute e alle giocatrici già presenti. Quesada ha anche parlato del talento di Felicia Schröder, il più caro acquisto nella storia del club, e del suo impatto sul gioco.

Una squadra in grado di vincere

Quesada ha sottolineato come la squadra si trovi in un momento di grande coesione e di buona relazione con il club e lo staff. “Abbiamo una squadra in grado di vincere contro qualsiasi avversario”, ha detto il tecnico. La squadra, che ha già mostrato la sua forza nella Champions League, si presenta con un mix di giovani talenti e giocatrici esperte, come Bella, Linda o Felicia, che si integrano con giocatrici provenienti da altre squadre, come Merle, Däbritz o Beernsteyn. Questo equilibrio ha permesso al Real Madrid di raggiungere un buon livello di competitività.

Quesada ha anche parlato del ruolo chiave di Felicia Schröder, che ha mostrato una grande mobilità e capacità di attacco. “E’ una giocatrice che ci dà continuità, ma a sua volta minaccia la difesa degli avversari”, ha spiegato. La giocatrice, che è stata una priorità per il club fin da gennaio, ha dimostrato una grande energia e una forte volontà di giocare per il Real Madrid. Il tecnico ha anche sottolineato come la squadra sia molto aggressiva nella pressione, un aspetto che rafforza l’identità del gruppo.

Pubblicità

Un mix di giovinezza e esperienza

Quesada ha anche sottolineato come la squadra si sia sviluppata grazie a una combinazione di giovani talenti e giocatrici esperte. “Abbiamo un mix perfetto di giovinezza e esperienza”, ha detto. Le cinque giocatrici provenienti dalla cantera sono state integrate con giocatrici di alto livello, creando un ambiente di lavoro positivo. Il tecnico ha anche parlato del ruolo delle nuove reclute, che si sono integrate bene nel gruppo e hanno contribuito al successo della squadra.

Con la vittoria contro l’Ajax, il Real Madrid ha dimostrato la sua forza e la sua capacità di competere a livello internazionale. Quesada ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e per la motivazione della squadra. “Siamo contenti e dobbiamo congratularci con le giocatrici e con il club”, ha detto. L’obiettivo del tecnico è quello di continuare a migliorare e a portare il Real Madrid a vincere, sia in Champions League che in campionato.