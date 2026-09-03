Europei volley 2026: semifinali a Istanbul, Lavarini affronta l’Olanda, Santarelli sfida Bregoli

Semifinali Europei volley 2026 a Istanbul: Lavarini e Santarelli in campo, attese per le sfide tra Polonia-Olanda e Turchia-Germania.

Semifinali Europei volley 2026 a Istanbul, Polonia affronta l’Olanda, Turchia sfida la Germania

Il 3 settembre 2026, a Istanbul, si sono decise le semifinali dei Europei di volley 2026. La Polonia di Stefano Lavarini affronta l’Olanda di Felix Koslowski, mentre la Turchia di Daniele Santarelli si trova di fronte la Germania di Giulio Cesare Bregoli. Due match che promettono emozioni e confronti tecnici, con le squadre in campo alle prese con sfide di alto livello. La Polonia, dopo un 3-0 contro il Portogallo, ha dimostrato di gestire le partite senza particolari sofferenze, mentre l’Olanda ha dovuto arrivare al quinto set per battere la Slovenia. La Turchia, invece, ha vinto 3-0 contro l’Azerbaijan, con un’offensiva potente guidata da Zehra Güneş e Eda Erdem.

Polonia e Olanda: un confronto di equilibrio e fisicità

La sfida tra Polonia e Olanda si presenta come un confronto tra due squadre con caratteristiche diverse. La Polonia, guidata da Stefano Lavarini, si basa sulla potenza di Magdalena Stysiak, protagonista con 22 punti e un 50% offensivo. La squadra ha registrato un 49% di attacco e otto muri, dimostrando una capacità di fare la differenza quando Katarzyna Wenerska può gestire una ricezione vicina a rete. Per l’Olanda, invece, sarà cruciale togliere velocità e varietà alla costruzione polacca attraverso il servizio. Costringere Wenerska a giocare lontano da rete potrebbe aumentare il numero di palloni affidati a Stysiak, permettendo al muro di organizzarsi con maggiore facilità.

La qualità della seconda linea potrebbe diventare un fattore decisivo. L’Olanda ha chiuso l’ottavo con il 36% di ricezione positiva, la Polonia addirittura con il 29%. Percentuali che possono trasformare la battuta nel primo vero spartiacque della sfida: chi riuscirà a mettere maggiormente in crisi la costruzione avversaria avrà la possibilità di organizzare meglio il proprio sistema muro-difesa.

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La Germania dovrà rompere il meccanismo turco

La Germania, guidata da Giulio Cesare Bregoli, dovrà affrontare una Turchia che si è dimostrata molto forte, con un sistema offensivo difficile da leggere. Zehra Güneş ha chiuso con il 67% in attacco e quattro muri, mentre Eda Erdem ha fatto registrare il 56%. Se Elif Şahin potrà giocare con ricezione vicina a rete, Bregoli rischierà di trovarsi davanti un sistema offensivo difficilissimo da gestire. La Germania dovrà provare a rompere questo meccanismo partendo dalla battuta e trovare continuità attorno alla sua giocatrice più importante, Leana Grozer, che ha trascinato le tedesche contro il Belgio con 28 punti.

La Germania dovrà cercare di allontanare la ricezione turca dalla rete. Bregoli dovrà cercare di rendere più prevedibile il gioco tedesco, mentre Santarelli proverà a fare esattamente lo stesso per organizzare il muro soprattutto su Grozer e Alsmeier. Il pronostico resta dunque dalla parte di Vargas e compagne, che possono contare su maggiore profondità e alternative offensive. La fase successiva dei Europei 2026 si annuncia intensa e ricca di sfide. Chi vincerà le semifinali continuerà la corsa europea, mentre chi perde saluterà il torneo. La competizione, iniziata con un’edizione di alto livello, si conferma come uno degli eventi più attesi del volley continentale. La Polonia e la Turchia, con le loro prestazioni in gara, hanno dimostrato di essere squadre in grado di reggere il confronto con le migliori del continente.