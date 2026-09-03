Tragedia in Messico: musicista e famiglia uccisi in casa, due arrestati.

Un gruppo di persone si stringe attorno a una casa con una scena drammatica, con polizia e famiglia

Il 1° settembre 2026, in Messico, un dramma ha scosso il mondo della musica e la comunità locale. Jonathan Meléndez, teclista e fondatore del gruppo Camilo Séptimo, è stato ucciso insieme alla sua moglie incinta, alla sua figlia di tre anni e a un’impiegata, in un attacco avvenuto nella loro casa a Atizapán de Zaragoza, vicino a Città del Messico. Il corpo del musicista, di 38 anni, è stato trovato con un colpo alla testa, mentre la moglie Ana Paola, di 35 anni e quattro mesi di gravidanza, è stata trovata maniata. La figlia di tre anni e l’impiegata di 21 anni sono state trovate con ferite letali, mentre il figlio di sei anni è stato salvato con vita e senza lesioni.

Due arrestati per l’omicidio multiple

Le autorità hanno arrestato due uomini, Diego Sebastián “N” e Gerardo “N”, accusati dell’omicidio multiple. I due sono stati catturati meno di 12 ore dopo la scoperta dei corpi. Secondo le indagini, i detenuti avrebbero sfruttato la relazione di fiducia con la famiglia per entrare in casa. La FGJEM ha rivelato dettagli sconvolgenti: due vittime erano maniaccate, tre avevano colpi alla testa, mentre la quarta aveva un colpo alla schiena. Il cane della famiglia è stato trovato morto con un colpo alla testa.

Camilo Séptimo rompe il silenzio

Il gruppo Camilo Séptimo, dopo il dramma, ha pubblicato un comunicato in cui esprime il dolore e chiede alle autorità di chiarire i fatti. “Oggi onoriamo e celebriamo la vita, la musica, la luce e ciò condiviso con chi abbiamo avuto la fortuna di conoscere e camminare con lui”, hanno scritto. La band ha anche espresso il loro cordoglio per la famiglia di Aleyda Romero, l’impiegata uccisa, e ha riconosciuto l’impegno della Procura del Messico nell’indagine. “Valutiamo l’impegno e il lavoro professionale della Procura del Messico per il chiarimento dei fatti”, hanno aggiunto.

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La tragedia ha suscitato un grande dolore nel mondo della musica e nella comunità locale. Il musicista, noto per i brani come “Vicio” e “Cierro los Ojos”, era un pilastro del gruppo Camilo Séptimo. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme, non solo per la famiglia, ma anche per i fan che lo hanno amato e apprezzato. La sua moglie, incinta, e i suoi figli sono stati colpiti da un evento che ha sconvolto la loro vita. La polizia ha garantito che le indagini sono in corso e che le autorità agiranno con determinazione per chiarire i fatti.

La comunità musicale e i fan si stringono attorno alla famiglia, cercando di offrire supporto e conforto. La tragedia ha messo in luce la fragilità della vita e la necessità di proteggere le persone più vulnerabili. Mentre le indagini proseguono, il mondo della musica e la società messicana si uniscono per onorare la vita di Jonathan Meléndez e della sua famiglia, che vivranno per sempre nei cuori di chi li ha conosciuti.

La polizia ha garantito che le indagini sono in corso e che le autorità agiranno con determinazione per chiarire i fatti.

La tragedia ha suscitato un grande dolore nel mondo della musica e nella comunità locale.

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