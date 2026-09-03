GP Industria&Artigianato 2026: un percorso inedito e impegnativo

Ciclisti in salita su un percorso di San Baronto durante il GP Industria&Artigianato 2026

Il GP Industria&Artigianato 2026 si svolgerà domenica 6 settembre e presenta un percorso completamente rinnovato, più impegnativo rispetto alle edizioni precedenti. Gli organizzatori hanno scelto di aumentare la difficoltà, introducendo una combinazione diversa delle asperità “classiche” che caratterizzano la storica corsa in linea. La gara, giunta alla quarantottesima edizione, è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni e si svolgerà su un circuito che include l’ascesa di Fornello, da affrontare per quattro volte. Il dislivello positivo raggiunge i 2513 metri, un dato che sottolinea l’intensità della prova. A caratterizzare la gara sarà il circuito di San Baronto, al cui interno è inserita l’ascesa di Fornello da affrontare per quattro volte. L’ultima tornata propone invece il passaggio per Mungherino, un tratto più ripido e insidioso, che potrebbe diventare un punto cruciale della gara. I corridori si cimentano in un percorso che richiede non solo forza, ma anche resistenza e strategia. La storica corsa in linea, che si svolge a Larciano, si conclude con un percorso di 196,5 chilometri.

Un’edizione in crescita di prestigio

Il GP Industria&Artigianato 2026 non è solo una competizione ciclistica, ma un evento che coinvolge l’intera comunità. La gara è parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni, un’occasione per promuovere il territorio e la sua cultura. I corridori, provenienti da diverse parti d’Italia, si sfidano per decidere chi succederà all’attuale campione. La competizione si svolgerà in un contesto di alta tensione, con un calendario che vede la Vuelta a España 2026 in pieno svolgimento e la prossima fase delle classiche italiane.

La sfida è chiara: vincere in un percorso che mette alla prova ogni atleta.

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Il successo di questa edizione dipenderà non solo dal talento, ma anche dalla preparazione e dalla capacità di adattarsi alle sfide del tracciato. I corridori partecipanti si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti a Christian Scaroni e a Davide Piganzoli. La gara è un’occasione per confrontarsi con nuovi talenti e per dare spazio a atleti emergenti.

Un futuro in movimento

Il GP Industria&Artigianato 2026 rappresenta un passo avanti per il ciclismo italiano, che si evolve costantemente. L’aggiornamento del percorso dimostra l’impegno degli organizzatori a mantenere alta la qualità e l’interesse per il pubblico. La gara, inoltre, è un’occasione per attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. La competizione si svolgerà in un contesto di crescita e di attenzione al futuro.

La gara si svolgerà in un contesto di alta intensità e di attenzione al futuro.