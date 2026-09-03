Pogacar torna a casa dopo l’incidente: la prima immagine fuori dall’ospedale

Pogacar esce dall’ospedale accompagnato da un amico, con braccio in cabestrino e segni di contusioni

Tadej Pogacar, il campione sloveno, ha lasciato l’ospedale e ha fatto ritorno a casa a Mónaco dopo essere stato ricoverato per un grave incidente durante la Vuelta a España. La prima immagine del ciclista fuori dall’ospedale è stata pubblicata da Urska Zigart, la sua compagna, che ha condiviso un momento di speranza e ripresa. L’incidente, avvenuto durante una tappa in cui Pogacar aveva dovuto abbandonare la competizione, ha causato una frattura alla clavícula, richiedendo un intervento chirurgico. Ora, dopo le cure, il ciclista si prepara a riprendere l’attività, pur mantenendo il braccio in cabestrino e con segni visibili del forte impatto subito.

Un primo passo verso la ripresa

La foto condivisa da Zigart mostra Pogacar accompagnato da Ziga Jerman, un amico di infanzia e figura chiave nel suo entourage. L’immagine, pur se non completamente rassicurante, segna un primo passo verso la completa ripresa. Il ciclista, che aveva abbandonato la Vuelta a causa dell’incidente, ora si trova a casa, dove potrebbe iniziare un periodo di recupero più intenso. La mancanza del collarino, un elemento che lo aveva accompagnato durante la sua permanenza in ospedale, è un segno di progresso, sebbene il braccio rimanga immobilizzato. I segni di contusioni e i vendaggi sul viso testimoniano l’impatto subito durante la tappa.

La sua condizione fisica e mentale sarà cruciale per poter affrontare la prossima prova. Pogacar, che ha sempre dimostrato una grande determinazione, ora si trova di fronte a un nuovo sfida: riuscire a tornare in tempo per i mondiali. L’incidente ha messo in discussione la sua partecipazione a una delle competizioni più importanti della stagione. Tuttavia, la sua volontà di riprendersi e di tornare in forma è evidente. La sua squadra, in particolare il team UAE, ha espresso fiducia nel suo recupero, anche se il cammino sarà lungo e faticoso.

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Un supporto di fiducia e di vicinanza

La sua famiglia e i suoi compagni di squadra, come Ziga Jerman, sono stati fondamentali nel suo percorso di recupero. La sua presenza in ospedale e la sua collaborazione con i medici hanno contribuito a un recupero più rapido. La sua decisione di tornare a casa, invece di rimanere in ospedale, indica un passo verso la normalità, ma non significa che il lavoro sia finito. Il ciclista dovrà affrontare un periodo di riposo e di riaddestramento per poter tornare al top della forma.

La sua storia, pur drammatica, è un esempio di resilienza e di determinazione. Pogacar, pur avendo subito un grave incidente, non ha perso la sua forza e la sua capacità di lottare per tornare al massimo. La sua ripresa, sebbene iniziale, è un segno di speranza per il futuro. La sua famiglia, i suoi compagni e la sua squadra continueranno a supportarlo nel suo percorso, sperando che il ciclista possa tornare presto a correre al suo livello migliore.