Inter e Juventus si aggiudicano la League Phase, storica serata per il calcio femminile italiano

Inter e Juventus si qualificano nella League Phase, storica serata per il calcio femminile italiano

La serata del calcio femminile italiano si è rivelata senza precedenti, con l’Inter e la Juventus che hanno conquistato la qualificazione alla League Phase della Champions League. Due squadre, diverse per stile e per percorso, hanno scritto una pagina inedita della loro storia europea, portando il numero di club italiani in questa fase a tre. La Roma, già qualificata di diritto dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione, si aggiunge a queste due storiche squadre, creando un momento di orgoglio nazionale. La notte del 3 settembre 2026 è entrata nella storia del calcio femminile italiano, con un risultato che ha rafforzato la posizione del calcio italiano a livello internazionale.

Una vittoria in extremis per l’Inter

Dopo il 2-0 incassato in Germania nella gara d’andata, l’Inter di David Sassarini aveva un compito estremamente difficile: rimontare e conquistare la qualificazione. La squadra ha dimostrato una resilienza straordinaria, con Elisa Bartoli e Elisa Polli che hanno riportato le nerazzurre sul 2-0 nei novanta minuti regolamentari, pareggiando il risultato complessivo e trascinando la sfida ai supplementari. Quando tutto sembrava ormai deciso, il Wolfsburg ha trovato al 111’ la rete di Arasniewicz, un gol che avrebbe mandato le tedesche avanti. L’Inter, però, ha continuato a crederci. Al 121’, praticamente allo scadere, Milinkovic ha trovato il guizzo decisivo con un destro dall’interno dell’area, riportando le nerazzurre in parità e mandando la qualificazione ai calci di rigore.

La parata di Runarsdottir sul tiro di Alber ha fatto la differenza, prima che Ivana Andres realizzasse il penalty decisivo e desse il via alla festa nerazzurra. La vittoria dell’Inter ha dimostrato una capacità di rimonta senza precedenti, con un gol decisivo che ha cambiato il destino della partita.

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La Juventus si conferma in forma

La Juventus, invece, ha seguito un percorso diverso ma altrettanto significativo. Dopo il netto 3-0 ottenuto in Austria, la squadra ha gestito il vantaggio dell’andata chiudendo la sfida sull’1-1. A firmare il gol della Juventus è stata la portoghese Tatiana Pinto, prima del pareggio austriaco che non ha comunque messo in discussione una qualificazione mai realmente in pericolo. La squadra ha dimostrato una gestione tattica e una coesione di gruppo che hanno portato a un risultato senza appello.

La Juventus ha dimostrato una leadership in campo, con un’efficacia tattica che ha garantito la sua qualificazione senza alcun dubbio. La vittoria dell’Inter e della Juventus ha confermato la crescita del calcio femminile italiano, con tre squadre che si aggiudicano un posto nella League Phase. Questo traguardo non solo rappresenta un successo sportivo, ma anche un riconoscimento della qualità del campionato nazionale. La presenza di tre club italiani nella fase successiva della Champions League è un segno di una maturità che si sta sviluppando a livello continentale.

La notte del 3 settembre 2026 è entrata nella storia del calcio femminile italiano, con un risultato che ha rafforzato la posizione del calcio italiano a livello internazionale. La Roma, già qualificata di diritto, si aggiunge a queste due storiche squadre, creando un momento di orgoglio nazionale. La presenza di tre club italiani nella fase successiva della Champions League è un segno di una maturità che si sta sviluppando a livello continentale.