Li Yueru, la Cina perde una stella per un passaporto smarrito ai Mondiali 2026

Squadra cinese senza Li Yueru ai Mondiali 2026 a causa di un passaporto smarrito

La Cina si trova in una situazione delicata ai Mondiali di basket femminile 2026, a causa del mancato arrivo di Li Yueru, una delle principali giocatrici del team. Il caso, che ha suscitato scalpore, è legato alla scomparsa del passaporto della giocatrice, necessario per il trasferimento in Germania. La federazione cinese ha comunicato che il documento è stato accidentalmente smarrito durante una spedizione postale negli USA. Nonostante i tentativi di recuperarlo, il passaporto non è stato ritrovato prima delle operazioni di trasferimento, causando l’esclusione di Li Yueru dalla squadra.

La giocatrice, che ha giocato nell’ultima stagione WNBA con le Dallas Wings, ha espresso disappunto per non poter partecipare al torneo, definendo la situazione un “peccato” per lei e per la squadra. La sua assenza rappresenta un colpo significativo per la Cina, che si trova a dover fare i conti con la mancanza di una delle sue migliori giocatrici. La federazione ha spiegato che il passaporto non è stato ritrovato in tempo, causando l’esclusione della giocatrice.

Un caso al limite dell’incredibile

Li Yueru, insieme a Xu Han e Zhang Ziyu, era considerata una delle tre “torri” della squadra cinese, in grado di terrorizzare i rivali ai Mondiali. La sua assenza rappresenta un colpo significativo per la Cina, che si trova a dover fare i conti con la mancanza di una delle sue migliori giocatrici. La giocatrice, che ha giocato nell’ultima stagione WNBA con le Dallas Wings, ha espresso disappunto per non poter partecipare al torneo, definendo la situazione un “peccato” per lei e per la squadra.

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La scomparsa di Li Yueru non è l’unica mancanza di rilievo per la Cina ai Mondiali. La squadra, che aveva puntato su un gruppo di giocatrici di alto livello, si trova a dover affrontare la mancanza di diverse stelle. La federazione ha spiegato che il passaporto non è stato ritrovato in tempo, causando l’esclusione della giocatrice. Questo scenario ha reso il girone dell’Italia più difficile, con la perdita di una parte importante del pacchetto lunghe.

Un’assenza che pesa sul girone

La situazione ha suscitato commenti e riflessioni su come un documento così essenziale possa essere perso in un momento così cruciale. La giocatrice ha espresso la sua delusione, ma ha anche riconosciuto l’impossibilità di trovare una soluzione in tempo. La Cina, purtroppo, dovrà fare i conti con questa assenza, che potrebbe influenzare i risultati del torneo. Il caso di Li Yueru rappresenta un esempio di come un piccolo errore possa avere conseguenze significative in un contesto internazionale. La federazione cinese ha cercato di trovare una soluzione, ma la mancanza del passaporto ha reso impossibile il trasferimento della giocatrice. La squadra, purtroppo, dovrà affrontare i Mondiali senza una delle sue migliori giocatrici, un danno che potrebbe pesare sulle sue possibilità di successo.

La mancanza di Li Yueru ha reso il girone dell’Italia più difficile.

La federazione ha cercato di trovare una soluzione, ma non è riuscita a recuperare il passaporto in tempo.

Li Yueru, insieme a Xu Han e Zhang Ziyu, era una delle tre “torri” della squadra cinese.

La sua assenza rappresenta un colpo significativo per la Cina ai Mondiali 2026.

Il passaporto è stato smarrito durante una spedizione postale negli USA.

La giocatrice ha espresso disappunto per non poter partecipare al torneo.