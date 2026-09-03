Spagna ha selezionato tre candidature per i Premi Oscar 2027

La Spagna ha scelto tre film per competere ai Premi Oscar 2027: ‘La bola negra’, ‘El ser querido’ e ‘Los domingos’.

Tre film spagnoli si preparano a competere ai Premi Oscar 2027 in una selezione ufficiale

La Spagna ha scelto le sue tre candidature per i Premi Oscar 2027

La Spagna ha annunciato ufficialmente le tre opere candidate per la categoria di Miglior Film Internazionale ai Premi Oscar 2027. Le pellicole selezionate sono “La bola negra”, “El ser querido” e “Los domingos”. Queste tre produzioni, scelte dopo la prima votazione della Accademia del Cinema, rappresentano il primo passo verso la competizione internazionale. La decisione è stata annunciata durante un evento in cui la regista Miriam Garlo, vincitrice del Goya per la miglior attrice emergente, ha reso nota la scelta in presenza del presidente dell’Accademia, Fernando Méndez-Leite, e della notaio Eva Fernández Medina. La selezione è il primo passo per la Spagna verso i Premi Oscar 2027.

Le tematiche e le caratteristiche delle tre candidature

Ogni film ha una storia e un contesto diverso. “La bola negra”, diretta da Javier Calvo e Javier Ambrossi, ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes. La pellicola si concentra sulla questione dell’omosessualità in diversi periodi della storia spagnola e ha un legame con la figura di Federico García Lorca. “El ser querido”, lavoro di Rodrigo Sorogoyen, vede come protagonisti Javier Bardem e Victoria Luengo. La storia si basa sulla relazione tra un regista e sua figlia, con una presenza significativa al Festival di Cannes. “Los domingos”, diretta da Alauda Ruiz de Azúa, si concentra sulle dinamiche familiari e religiose, e ha vinto la Concha de Oro al Festival di San Sebastián, oltre a diversi riconoscimenti ai Goya.

Le tre opere rappresentano una varietà di temi e stili cinematografici. La selezione delle tre candidature rappresenta il primo passo del processo che porterà alla scelta finale della pellicola che rappresenterà la Spagna ai Premi Oscar 2027. La seconda votazione degli accademici avrà luogo il 16 settembre, quando si saprà quale delle tre opere otterrà la candidatura ufficiale. Successivamente, il 15 dicembre saranno annunciati i 15 film in lista corta, mentre il 21 gennaio 2027 saranno comunicate le cinque nomination definitive. La 99ª edizione dei Premi Oscar si terrà il 14 marzo 2027.

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Tutte e tre le pellicole sono produzioni originali di Movistar Plus+, anche se si avvalgono di diverse vie di distribuzione internazionale. La loro partecipazione ai Premi Oscar rappresenta un’importante opportunità per il cinema spagnolo, che ha già visto successi come “Sirât” di Óliver Laxe, nominata per il Premio Oscar a Miglior Film Internazionale e a Miglior Montaggio nella precedente edizione. La partecipazione di queste tre opere segna un ulteriore passo avanti per il cinema spagnolo sul palco internazionale. La Spagna ha già partecipato ai Premi Oscar in passato, con “Sirât” che ha ottenuto una nomination nella precedente edizione. La partecipazione di queste tre opere rappresenta un ulteriore passo avanti per il cinema spagnolo sul palco internazionale. La selezione delle tre candidature è un momento importante per il cinema spagnolo, che cerca di rafforzare la sua presenza a Hollywood.

La partecipazione di queste tre opere segna un ulteriore passo avanti per il cinema spagnolo sul palco internazionale. La selezione delle tre candidature è un momento importante per il cinema spagnolo, che cerca di rafforzare la sua presenza a Hollywood. La Spagna ha già partecipato ai Premi Oscar in passato, con “Sirât” che ha ottenuto una nomination nella precedente edizione. La partecipazione di queste tre opere rappresenta un ulteriore passo avanti per il cinema spagnolo sul palco internazionale.

La selezione delle tre candidature è un momento importante per il cinema spagnolo, che cerca di rafforzare la sua presenza a Hollywood. La Spagna ha già partecipato ai Premi Oscar in passato, con “Sirât” che ha ottenuto una nomination nella precedente edizione. La partecipazione di queste tre opere rappresenta un ulteriore passo avanti per il cinema spagnolo sul palco internazionale. La selezione delle tre candidature è un momento importante per il cinema spagnolo, che cerca di rafforzare la sua presenza a Hollywood.