Sabalenka critica stampa: “Siete una barzelletta”

Aryna Sabalenka durante conferenza stampa, critica la stampa per le domande su impegni fuori dal campo

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha espresso un forte disappunto durante le conferenze stampa agli US Open 2026, dopo che alcuni giornalisti hanno interpretato i suoi impegni fuori dal campo come un segnale di distrazione dal tennis. La bielorussa ha rifiutato questa visione, sottolineando che la sua presenza a eventi commerciali non equivale a una mancanza di concentrazione. La situazione si è scatenata dopo due episodi di tensione, che hanno trasformato le sue interviste in un vero e proprio terreno di scontro.

La polemica nasce da un dibattito sull’immagine pubblica

La polemica è iniziata dopo la vittoria al debutto contro Camila Osorio. Un giornalista ha sottolineato il numero di eventi e appuntamenti commerciali a cui Sabalenka aveva partecipato nella settimana precedente, chiedendole come fosse riuscita a conciliare quella agenda con la preparazione per uno Slam. La giocatrice ha contestato immediatamente il presupposto della domanda, sottolineando che non c’era alcuna incompatibilità tra impegni esterni e concentrazione sul tennis. Non è come se il tennis fosse solo un hobby, ma un lavoro che richiede dedizione.

Un attacco più duro dopo un secondo confronto

La questione è tornata a galla dopo il secondo turno, vinto agevolmente contro Polina Iatcenko. Questa volta, il riferimento alle attività della settimana precedente è stato associato esplicitamente a “feste e divertimento”. Una formulazione che ha fatto saltare definitivamente la pazienza della bielorussa. “Feste, divertimento? Ma perché dovreste dire una cosa del genere? Perché dovreste anche solo pensarlo? Siete una barzelletta, pensate prima di parlare”, ha replicato Sabalenka, alzando ulteriormente il livello dello scontro.

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Sabalenka ha chiarito che gli appuntamenti ai quali aveva partecipato prima del torneo erano legati ai suoi rapporti con sponsor e brand, non occasioni di svago tali da compromettere la preparazione per gli US Open. Il punto, dunque, non era negare la propria esposizione mediatica o commerciale, ma rifiutare l’equazione tra vita pubblica e distrazione dal tennis. La giocatrice ha ribadito che la sua presenza in eventi esterni non ha alcuna influenza sulla sua concentrazione sul campo.

La polemica ha suscitato reazioni da parte della stampa, ma Sabalenka ha mantenuto una posizione chiara e ferma, rifiutando qualsiasi interpretazione che possa mettere in discussione la sua professionalità o la sua dedizione al tennis. La situazione rimane in sospeso, ma la bielorussa ha espresso la sua posizione con forza e chiarezza.

La sua risposta ha messo in luce una tensione crescente tra la sua immagine pubblica e la sua concentrazione sul tennis. La questione non si è chiusa lì, e la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni, con ulteriori confronti tra la giocatrice e la stampa.

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