Raul Asencio, absuelto e perdonato: “Ora devo parlare a me stesso”

Raul Asencio, calciatore del Real Madrid, parla dopo l’assoluzione e il perdono delle vittime

Raul Asencio, centrocampista del Real Madrid, ha finalmente rotto il silenzio dopo mesi di attesa e di rispetto del processo giudiziario. Dopo essere stato assolto per il caso delle immagini sessuali, il calciatore ha pubblicato un comunicato su Instagram, in cui ha espresso il suo sollievo e la sua volontà di guardare al futuro. L’assoluzione, ottenuta grazie al perdono delle vittime, ha permesso al giocatore di chiudere una pagina difficile della sua vita. Asencio ha ringraziato il sostegno ricevuto da famiglia, amici, agenti e avvocati, e ha ribadito la sua responsabilità per l’episodio di alcoholemia.

Un passo verso il futuro

Asencio ha sottolineato che non intende rimanere intrappolato nel rumore e nei momenti difficili, ma vuole concentrarsi su ciò che ama: giocare a calcio. “Ora devo parlare a me stesso”, ha detto, riferendosi al momento in cui ha deciso di prendere la parola. Il giocatore ha anche espresso il suo rispetto per il lavoro dei media, ma ha ricordato che dietro ogni notizia c’è una persona e una famiglia che vive le conseguenze. Asencio ha espresso la sua profonda contrizione e la sua piena responsabilità per l’episodio di alcoholemia.

Il perdono delle vittime

Le due ragazze coinvolte nel caso hanno confermato di aver perdonato Asencio e i tre compagni di squadra, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García. Il perdono, formalizzato davanti alla giudice, ha portato alla ritirata delle accuse per il reato di diffusione di segreti. Asencio ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha ringraziato il Real Madrid per avergli permesso di continuare a giocare e a crescere. Il giocatore ha chiesto scusa per l’episodio di alcoholemia e ha garantito che non si ripeterà. Il giocatore ha anche riferito di aver imparato molto dall’esperienza e ha garantito che non si ripeterà l’episodio di alcoholemia. “Sono convinto che la giustizia abbia posto le cose al loro posto”, ha concluso, mostrando una serenità dopo un periodo di tensione. Asencio, ora, si prepara a guardare al futuro con la speranza di riprendere la sua carriera con fiducia e determinazione.

Pubblicità

Asencio ha ringraziato profondamente la sua famiglia, i suoi amici, il suo agente e i suoi avvocati, che lo hanno supportato in tutti i momenti più difficili. Ha anche espresso la sua gratitudine al Real Madrid e a tutte le persone del club che hanno dimostrato la loro fiducia in lui. “Non voglio rimanere con il rumore e i momenti difficili”, ha detto, preferendo concentrarsi sul lavoro e sulla crescita personale. Asencio ha chiesto scusa per l’episodio di alcoholemia e ha espresso la sua volontà di guardare al futuro.

Asencio è stato assolto per il caso delle immagini sessuali.

Le vittime hanno perdonato lui e i compagni di squadra.

Il giocatore ha ringraziato il sostegno ricevuto e ha espresso la sua responsabilità.