Vito Dell’Aquila guida l’Italia al Grand Prix di Muju, out Simone Alessio

Squadra italiana di taekwondo in Corea del Sud, con Dell’Aquila e altri atleti in gara

La nazionale italiana di taekwondo si prepara a un nuovo appuntamento internazionale con il Grand Prix di Muju, in Corea del Sud, dal 4 al 7 settembre. L’Italia, guidata da Vito Dell’Aquila, si presenta con una squadra composta da cinque atleti, tra cui Andrea Conti, Angelo Mangione e Mattia Molin, mentre Simone Alessio, convocato inizialmente, non parteciperà a causa del recupero post-operatorio al menisco. L’evento, che si svolgerà in uno dei luoghi simbolo della disciplina, rappresenta un passo importante per la stagione olimpica di Los Angeles 2028.

Un’altra tappa della stagione olimpica

Il Grand Prix di Muju è il secondo appuntamento della stagione internazionale dopo quello di Roma, dove Vito Dell’Aquila ha vinto la categoria -58 kg. L’evento, che si svolgerà dal 4 al 7 settembre, prevede la partecipazione di atleti in diverse categorie, con un focus su quelle olimpiche. La squadra italiana, composta da Antonino Bossolo, Andrea Conti, Angelo Mangione e Mattia Molin, cercherà di massimizzare i punti di qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028. Dell’Aquila, che ha già conquistato successi in precedenti competizioni, sarà il volto della squadra in questa trasferta asiatica.

Simone Alessio out per recupero

Simone Alessio, che si è classificato al secondo posto nei +80 kg a Roma, non parteciperà al Grand Prix di Muju. L’atleta calabrese, dopo un intervento al menisco, dovrà concentrarsi sul recupero per essere pronto per il prossimo evento, in programma a Parigi dall’8 all’11 ottobre. La sua assenza rappresenta un’assenza strategica, ma non un problema per la squadra, che conta su atleti già in forma e con buone possibilità di ottenere risultati positivi. La squadra italiana, guidata da Vito Dell’Aquila, si presenta con un piano chiaro: massimizzare i punti di qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028. L’evento di Muju, che si svolgerà in un luogo simbolo della disciplina, rappresenta un’occasione importante per testare le capacità degli atleti in un contesto internazionale. La partecipazione di Andrea Conti, Angelo Mangione e Mattia Molin, che si affronteranno nei tabelloni, potrebbe portare a risultati significativi per la squadra.

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Il Grand Prix di Muju è parte di una stagione intensa per la nazionale italiana di taekwondo, che ha già vissuto momenti di successo come a Roma. L’evento in Corea del Sud rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo olimpico, con la squadra che si prepara a dare il meglio in un contesto competitivo e prestigioso. La partecipazione di atleti in forma e con buone possibilità di ottenere risultati positivi potrebbe portare a un’altra vittoria per l’Italia nel mondo del taekwondo.

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