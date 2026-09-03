Us Open 2026: sorriso per Paolini, sconfitta clamorosa per Jódar

Giocatori di tennis in azione durante un match al US Open 2026, con un giocatore che cade a terra dopo un colpo

Al secondo turno del US Open 2026, il tennis italiano ha visto un mix di risultati contrastanti. Dopo una giornata negativa per diversi atleti, il sorriso è arrivato per Matteo Paolini, che ha superato il derby contro Stefano Stefanini per raggiungere il terzo turno. Al contrario, la sconfitta clamorosa di Jódar contro il qualificato cinese Bu ha suscitato scalpore, poiché si tratta del primo caso in cui una testa di serie n. 12 ha raccolto appena 4 game contro un lucky loser in un match di uno Slam.

Un derby statunitense e un nuovo protagonista

Un altro momento di interesse si è registrato nel torneo maschile, con l’ingresso in campo di Nakashima, un altro protagonista atteso al secondo turno. Il giocatore ha affrontato il derby statunitense contro Michelsen, ma ha visto la sua avventura interrompersi in tre set. Il risultato ha messo in luce la competitività del torneo e la forza dei giocatori locali, che si stanno dimostrando in grado di affrontare i migliori del mondo.

La giornata negativa degli italiani

Nonostante i successi di Paolini, la giornata per gli italiani non è stata priva di delusioni. Giorgio Guerrieri ha visto il suo sogno di raggiungere il terzo turno infrantosi, mentre Andrea Passaro è stato rimontato da un avversario. Il caso più discusso è stato però quello di Jódar, che ha subito una sconfitta inattesa contro Bu, un giocatore qualificato ma non tra i favoriti. La reazione del pubblico e dei tifosi italiani ha espresso una forte delusione, ma anche un apprezzamento per la tenacia del giocatore. Parallelamente, il canale YouTube di OA Sport ha ospitato la diretta di TENNISMANIA, con un’ampia partecipazione del pubblico. Il nuovo numero di Azzurra, il magazine dedicato al tennis italiano, è disponibile online e offre un’analisi approfondita del torneo, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa. Il calendario di Los Angeles 2028 e un pagellone dettagliato completano l’offerta del magazine, che si conferma un punto di riferimento per gli appassionati.

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Il US Open 2026 continua a regalare momenti di emozione e sorpresa, con risultati che mettono in luce la competitività del circuito. Tra le storie che emergono, quelle del beach volley italiano, con le due storie di Lecce e Bologna, e la preparazione della Nazionale Maschile di 100 km, si fanno strada nuove opportunità e ambizioni. Il tennis italiano, pur con le sue delusioni, mostra una forza e una determinazione che non si possono ignorare. La sconfitta di Jódar ha suscitato reazioni forti nel pubblico italiano, ma anche un apprezzamento per la sua tenacia.

Paolini raggiunge il terzo turno dopo un derby vinto contro Stefanini.

Jódar subisce una sconfitta clamorosa contro il qualificato cinese Bu.

Il canale YouTube di OA Sport ospita la diretta di TENNISMANIA.

Il nuovo numero di Azzurra è online e offre un’analisi approfondita del torneo.