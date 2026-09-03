Volkswagen valuta la chiusura di Seat entro il 2029 per ridurre costi e concentrarsi su Cupra

Volkswagen valuta la chiusura della marca Seat entro il 2029 per ridurre costi e concentrarsi su Cupra, come rivelato dal semanario economico tedesco ‘WirtschaftsWoche’. La decisione, che potrebbe portare a una graduale eliminazione della marca spagnola, è parte di un piano di taglio delle spese approvato dal consiglio di amministrazione. Il gruppo automobilistico tedesco, in difficoltà a causa della concorrenza dei produttori cinesi, della caduta delle vendite in Cina e degli dazi statunitensi, cerca di semplificare la sua struttura e ridurre l’onere di investimento. La chiusura di Seat, che non fa più parte della visione strategica del gruppo per il 2030, potrebbe avvenire entro la fine del 2029.

Un piano di taglio che riguarda anche altre marche

Il piano di riduzione dei costi include anche la chiusura di quattro fabbriche in Germania, tra cui Zwickau, Emden, Hannover e la sede di Audi a Neckarsulm, nonché tagli di migliaia di posti di lavoro a livello globale. Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, ha avvertito che i tagli saranno distribuiti a metà in Germania e a metà a livello internazionale. Il consiglio di supervisione del gruppo si riunirà il venerdì per discutere i piani e votare la decisione. La riduzione della complessità e dei costi di investimento è vista come una strategia necessaria per concentrarsi su Cupra, la nuova marca elettrica del gruppo.

La decisione di Volkswagen di ridurre la sua presenza in alcuni mercati, come il caso di Seat, riflette una strategia di concentrazione su marche più promettenti, come Cupra, e una maggiore attenzione alle sfide economiche globali. La chiusura di Seat, se confermata, segnerebbe un momento di svolta per il gruppo, che cerca di adattarsi a un contesto in rapida evoluzione. La situazione rimane in attesa della decisione finale del consiglio di supervisione, che si terrà il prossimo venerdì.

Pubblicità

Opposizione da parte di sindacati e partner

Le decisioni del gruppo hanno suscitato opposizione da parte dei rappresentanti dei lavoratori, del sindacato IG Metall e del Land di Basse Sassonia, che detiene il 20% delle quote del gruppo. Questi attori hanno espresso preoccupazione per l’impatto sulle posizioni di lavoro e sull’economia locale. Nonostante le resistenze, il piano sembra essere in atto e potrebbe portare a una graduale uscita di Seat dal mercato. La chiusura della marca spagnola, che ha una lunga storia nel settore automobilistico, rappresenta un passo significativo per Volkswagen nel suo tentativo di riconfigurare la sua strategia in un mercato sempre più competitivo.

La chiusura di Seat, se confermata, potrebbe ridurre la complessità e la carica di investimento all’interno del gruppo, permettendogli di concentrarsi su marche come Cupra. La decisione, tuttavia, non è ancora definitiva e dipende dal voto del consiglio di supervisione, che si terrà il prossimo venerdì. La situazione rimane in attesa di una decisione definitiva, che potrebbe influenzare il futuro del settore automobilistico in Europa.

La strategia di concentrazione di Volkswagen si basa su una riduzione dei costi e una maggiore attenzione alle sfide globali. La chiusura di Seat, se confermata, rappresenta un passo significativo per il gruppo, che cerca di adattarsi a un mercato in rapida evoluzione. La decisione, tuttavia, non è ancora definitiva e dipende dal voto del consiglio di supervisione.