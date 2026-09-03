Sentenza del Caso Negreira in arrivo a fine 2027

Giudice e avvocati in aula durante il processo del caso Negreira, con un orario indicativo per la sentenza

Processo del Caso Negreira: quando si aspetta la sentenza

La sentenza del processo relativo a José María Enríquez Negreira, ex arbitro accusato di corruzione, potrebbe arrivare a fine 2027. Secondo le previsioni, la fase di istruzione del caso si chiuderà a fine 2026, con l’indicazione del processo per l’autunno del prossimo anno. La decisione è stata resa nota da fonti giudiziarie, che hanno sottolineato come il timing del processo potrebbe seguire questa linea di sviluppo. Le date del processo, tuttavia, potrebbero variare a causa di diversi fattori, tra cui la disponibilità del giudice e la complessità delle procedure.

La decisione della giudice e le prossime mosse

La giudice ha rifiutato la richiesta del Real Madrid di prolungare l’istruttoria per altri sei mesi, considerando che le prove attualmente in possesso sono sufficienti per procedere. Il club bianco aveva sperato in ulteriori indagini, ma la giudice ha ritenuto non necessario. Le ultime diligence, come la testimonianza di Gerard López prevista per novembre, saranno completate entro fine anno, chiudendo definitivamente la fase di istruttoria. Il Real Madrid può ricorrere all’Audiencia, ma tutto indica che la fase di istruttoria è terminata.

La chiusura dell’istruttoria segna un passo importante verso la sentenza.

Il processo, che ha visto il Real Madrid cercare di ottenere ulteriori prove, si avvia verso la conclusione. La decisione della giudice ha reso definitiva la fase di istruttoria, aprendo la strada al processo. La sentenza, attesa da anni, potrebbe finalmente arrivare a fine 2027, con un impatto significativo sul mondo del calcio.

Pubblicità

Se il processo inizierà a ottobre o novembre 2027, la durata potrebbe oscillare tra una e due settimane. In questo caso, la sentenza potrebbe essere annunciata prima della fine dell’anno. Tuttavia, le date sono soggette a variazioni a causa di diversi fattori, tra cui la disponibilità del giudice e la complessità delle procedure. Il caso passerà al tribunale penale, dove potrebbe verificarsi un ritardo a causa della saturazione dei calendari giudiziari.

La sentenza potrebbe segnare un momento cruciale per il calcio.

La decisione del giudice ha reso definitiva la fase di istruttoria, aprendo la strada al processo. La sentenza, attesa da anni, potrebbe finalmente arrivare a fine 2027, con un impatto significativo sul mondo del calcio. La comunità calcistica attende con interesse il verdetto, che potrebbe segnare un punto di svolta per il settore. La sentenza del Caso Negreira rappresenta un momento cruciale per il calcio, in quanto riguarda un tema di grande rilevanza: la corruzione nel settore. La decisione potrebbe influenzare le politiche di trasparenza e controllo all’interno delle federazioni e delle squadre. La comunità calcistica attende con interesse il verdetto, che potrebbe segnare un punto di svolta per il settore.

Leggi anche Il Camp Nou, favorito per ospitare la finale della Champions 2029