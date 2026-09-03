Sánchez annuncia azione contro Marruecos se confermata responsabilità: “Non abbiamo paura di poteri esteri”

Presidente spagnolo Sánchez annuncia azione contro Marruecos se confermata responsabilità, durante crisi di frontiera

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che agirà contro il Marocco se verrà confermata la sua responsabilità nella crisi di frontiera a Ceuta. L’annuncio, fatto durante un’intervista al Congresso dei Deputati il 3 settembre 2026, è arrivato dopo le manifestazioni di solidarietà verso la popolazione ceutí e le tensioni crescenti legate all’ingresso irregolare di migranti nella città autonoma. Sánchez ha sottolineato che non ha paura di poteri esteri e che l’azione sarà presa se saranno verificate le responsabilità del paese nordafricano.

Indagini in corso e mancanza di prove concrete

Tutte le unità competenti dello Stato stanno indagando sull’episodio, ma Sánchez ha precisato che non esistono prove solide che dimostrino l’impegno del Marocco nell’ingresso irregolare. “Non abbiamo evidenze concrete”, ha detto il presidente, aggiungendo che senza il supporto marocchino sarebbe stato impossibile raggiungere i risultati ottenuti 24 ore dopo. Tuttavia, ha riconosciuto che la situazione è complessa e che le tensioni sono cresciute a causa della mancanza di controllo delle frontiere. Nonostante le accuse, Sánchez ha sottolineato che non esiste una certezza sulla responsabilità del Marocco. Il presidente ha anche riconosciuto le preoccupazioni della cittadinanza, sottolineando che è consapevole delle dubbie accuse rivolte alle autorità marocchine. “Sono al corrente delle domande, degli indizi e delle perplessità”, ha detto, aggiungendo che si assume la responsabilità di gestire la situazione con rigore.

Cooperazione con Marruecos in discussione

Sánchez ha anche annunciato un cambio nella cooperazione con il Marocco, mettendo in discussione i meccanismi di coordinazione e di allerta condivisi. “Stiamo revisionando tutti i protocolli di collaborazione e costruiremo garanzie aggiuntive per evitare che la situazione si ripeta”, ha spiegato. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza alle frontiere, anche se il presidente ha riconosciuto che la desigualdad e la ricerca di opportunità dietro le frontiere rimangono un problema persistente.

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Il governo ha espresso la sua volontà di agire se saranno confermate le responsabilità del Marocco. La crisi ha messo in luce le fragilità del sistema di controllo delle frontiere e ha spinto il governo a prendere misure più severe per prevenire futuri episodi simili. Sánchez ha anche espresso apprezzamento per la serenità e la responsabilità dimostrate dalla popolazione ceutí. “Voglio ringraziare il popolo ceutí per la sua solidarietà e la sua capacità di reagire con calma”, ha detto, riconoscendo il ruolo chiave della comunità locale nella gestione della crisi.

La situazione rimane delicata, ma il governo si impegna a trovare soluzioni durature per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione. Sánchez ha anche sottolineato che non può garantire la sicurezza al 100% delle frontiere, poiché dietro di esse esiste una realtà complessa di diseguaglianza e ricerca di opportunità.