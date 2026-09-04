Arthur Vermeeren torna al Royal Antwerp dopo un periodo di transizione

Arthur Vermeeren torna al Royal Antwerp in prestito, con la maglia numero 48

Arthur Vermeeren, ex giocatore dell’Atlético di Madrid, torna al Royal Antwerp in prestito dopo un periodo di adattamento in Germania e Francia. Il centrocampista belga, nato a Lier nel 2005, ha passato la sua prima stagione al club belga, dove ha consolidato la sua posizione come uno dei migliori giocatori del team. Dopo un breve periodo al RB Leipzig, Vermeeren ha giocato poco con l’Atlético, prima di essere ceduto al Marsiglia. Ora, dopo un anno di esperienza in diverse squadre, torna al club che lo ha formato per recuperare il suo livello migliore.

Un passo indietro per un futuro più solido

Vermeeren ha espresso soddisfazione per il ritorno al Royal Antwerp, dichiarando: “Me alegro de estar de vuelta. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y al club”. Il giocatore, che ha 21 anni, ha sottolineato come il “paso atrás” possa permettergli di fare “dos hacia adelante” nel suo percorso di carriera. Il club belga ha accolto con entusiasmo il suo ritorno, ricordando come durante la sua prima stagione abbia contribuito al successo del team, tra cui la vittoria del doppio titolo.

Un talento in crescita

Vermeeren, definito come un “mix” di Iniesta, Xavi e Busquets, ha dimostrato un talento notevole durante la sua prima esperienza al Royal Antwerp. Con 26 partite giocate e due assist, ha mostrato una capacità di controllo del gioco e di creazione di occasioni. La sua prestazione nella vittoria contro il Barcelona, con un gol incluso, ha messo in luce il suo potenziale. Nonostante un breve periodo al club spagnolo, dove ha giocato solo cinque partite, Vermeeren ha dimostrato di essere un giocatore in grado di adattarsi a diversi contesti. Il giocatore, che indosserà il numero 48, ha espresso fiducia nel suo ritorno: “Confío en que este ‘paso atrás’ me permita dar dos hacia adelante en el futuro”. Il Royal Antwerp, che ha vinto la Liga, la Coppa e la Supercopa nel 2023, ha visto in Vermeeren un elemento chiave per il proseguo della stagione. Con la sua esperienza e la sua capacità di giocare in mezzo campo, il centrocampista belga potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra.

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Vermeeren ha giocato 26 partite con 1.211′ di gioco e due assist.

Ha vinto con il Royal Antwerp la Liga, la Coppa e la Supercopa nel 2023.

Ha segnato tre gol e dato otto assist in 66 partite durante la sua prima stagione.

Il ritorno di Vermeeren al Royal Antwerp rappresenta un’opportunità per il giocatore di riprendere il controllo della sua carriera e di dimostrare il suo valore in un ambiente più familiare. Con la sua giovane età e la sua capacità di adattarsi, il centrocampista belga potrebbe diventare un elemento chiave per il club nel prossimo futuro.