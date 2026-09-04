Manu Sánchez denuncia il controllo migratorio di Marruecos su Ceuta

Manifestazione a favore di Ceuta, giornalista di RTVE colpito, tensioni migratorie

Manu Sánchez, presentatore del programma ‘El perro andaluz’ su RTVE, ha apertamente accusato Marruecos di utilizzare il controllo della migrazione come strumento di pressione contro la Spagna e l’Unione Europea. Nella sua intervista, il comunicatore ha sottolineato come da tempo si sospetti che il Paese nordafricano abbia sfruttato la gestione dei flussi migratori per esercitare un “chantaje e un business” a danno di Europa e Spagna. L’attuale situazione di tensione a Ceuta, che ha visto proteste e manifestazioni, è vista da Sánchez come una conseguenza diretta di questa strategia.

La crisi migratoria come strumento di potere

Secondo Sánchez, la crisi migratoria che ha colpito Ceuta non è solo un problema locale, ma parte di un piano più ampio. “Da sempre si sa che Marruecos usa il controllo della migrazione come forma di pressione”, ha detto il presentatore, senza però indicare specifici responsabili. L’attuale contesto, con la presenza di migranti e le tensioni tra comunità locali e autorità, è stato descritto come una “crisis migratoria” che ha coinvolto l’intero Paese. La situazione è stata sfruttata per “avvisare la Spagna e l’UE” e dimostrare la forza di Marruecos.

Un messaggio chiaro a chi accusa Ceuta di razzismo

Manu Sánchez ha anche risposto a chi accusa Ceuta di essere “racista”, sottolineando che “non hanno mai messo piede in questa città”. Il comunicatore ha usato un linguaggio diretto e contundente, affermando che “non la han pisado en su pu** vida”, per sottolineare l’assenza di accuse infondate. La città, per Sánchez, è vista come un esempio di convivenza, pluralità e coesistenza, ma anche come un luogo “aperto, generoso e acogedora”. L’obiettivo, però, è anche quello di ridurre il miedo tra i cittadini, che si sentono minacciati da un futuro incerto. Il presentatore ha inoltre espresso un messaggio personale a Ceuta e ai suoi abitanti, dicendo che “vorrebbe continuare a passare le vacanze con la famiglia e godersi questa perla del Mediterraneo, ma non può essere”. Questo ha rafforzato l’idea che la situazione non sia solo politica, ma anche umana e sociale. Sánchez ha sottolineato come la crisi migratoria non sia solo un problema di oggi, ma anche di domani, e che bisogna agire per evitare che si ripeta.

Pubblicità

Manu Sánchez ha aperto la nuova stagione di ‘El perro andaluz’ con un discorso che ha messo in luce le tensioni a Ceuta.

Ha criticato chi accusa la città di razzismo, sottolineando l’assenza di contatti con la comunità.

Ha visto la crisi migratoria come un’arma usata da Marruecos per esercitare pressione su Spagna e UE.

La sua intervista ha suscitato reazioni e dibattiti, soprattutto per la sua chiarezza e la sua posizione netta. Sánchez ha anche sottolineato come la situazione a Ceuta non sia solo un problema locale, ma un tema di interesse internazionale, che coinvolge l’intera comunità europea. Il comunicatore, però, ha mantenuto un tono sobrio e informativo, senza prendere posizioni politiche esplicite, ma solo riferendosi ai fatti e alle loro conseguenze.