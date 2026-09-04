La Masia del Barça forma talenti, ma anche addii di stelle

Giocatori del Barça lasciano la squadra, mentre la Masia continua a produrre talenti

La Masia del Barça, la scuola di formazione del club catalano, ha visto uscire diversi talenti in queste settimane, ma i loro addii non hanno smorzato il successo del centro di formazione. Anche se molti giocatori hanno lasciato la squadra, il loro talento ha attirato l’attenzione di club di alto livello in tutta Europa, portando al Barça un flusso di ricavi significativi. Lamine Yamal, Femín López, Gavi, Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart e altri hanno trovato nuove opportunità, mentre il club si prepara a presentare un record di entrate record durante l’assemblea del 19 settembre.

Un’esperienza unica per i giocatori

La Masia è considerata una fábrica di talento, un ambiente in cui i giocatori crescono non solo in termini di abilità, ma anche di valori. Molti di coloro che hanno lasciato il Barça hanno espresso gratitudine per l’esperienza vissuta. Ansu Fati, ad esempio, ha ricordato che “Llegué aquí siendo un niño, La Masia fue mi casa”, sottolineando l’importanza del percorso formativo. Altri, come Marc Casadó, hanno riconosciuto la difficoltà di lasciare un club che ha formato la loro carriera, ma hanno anche sottolineato l’importanza di migliorare continuamente: “Todos tenemos cosas que mejorar”.

Un mercato estivo che riflette la forza della Masia

Il mercato estivo ha visto uscire diversi giocatori, ma la loro partenza non è stata vista come un fallimento, ma come una conferma del livello di talento prodotto. Molti di loro sono stati traspasati, ma il loro valore ha attirato club di alto livello. Ansu Fati, ad esempio, ha firmato con il Mónaco, mentre Jofre Torrents è andato all’Ajax e Héctor Fort alla Real Sociedad. Il Barça ha guadagnato circa 11 milioni per Fati e Tommy Marqués, 8,5 per Héctor Fort, 5 per Jofre Torrents e Toni Fernández, 4 per Álvaro Cortés e 3 per Iñaki Peña. Questi numeri riflettono l’efficacia del lavoro della Masia. Nonostante i tanti addii, il Barça continua a produrre giocatori di alto livello, che si distinguono per la loro tecnica e la loro passione. La Masia non solo forma talenti, ma li prepara a competere a livello internazionale. I giocatori che hanno lasciato il club hanno lasciato un’impronta indelebile, ma il loro successo è un’altra prova del valore del sistema formativo del Barça.

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Ansu Fati: Mónaco

Jofre Torrents: Ajax

Héctor Fort: Real Sociedad

Tommy Marqués: Sporting de Braga

Iñaki Peña: Panathinaikos

Álvaro Cortés: Royal Amberes

La Masia del Barça, con la sua filosofia e il suo impegno, continua a essere un punto di riferimento per il calcio mondiale. Anche se molti giocatori hanno lasciato il club, il loro successo è un’altra conferma del lavoro svolto. Il Barça, con i ricavi derivati da questi trasferimenti, si prepara a un futuro in cui il talento prodotto dalla Masia continuerà a fare la differenza.

La Masia non smette di produrre talenti, anche se alcuni giocatori lasciano il club.

Il Barça guadagna con i trasferimenti, ma non perde la sua filosofia.