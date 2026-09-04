La discussione acceso tra Marcos de Quinto e Afra Blanco a Espejo Público

Due figure pubbliche si confrontano in diretta, con scambi di accuse e tensioni

Il 4 settembre 2026, durante la trasmissione mattutina Espejo Público di Antena 3, si è verificata una discussione acceso tra Marcos de Quinto e Afra Blanco, due personalità con ruoli diversi nel dibattito pubblico. L’evento ha suscitato interesse per la tensione tra i due, con accuse reciproche e scambi di parole forti. La discussione è avvenuta mentre si parlava della crisi migratoria in Ceuta, ma si è concentrata principalmente sulle relazioni tra i due protagonisti, con accuse di insulti e mancanza di rispetto. La conduttrice Susanna Griso ha dovuto intervenire per ripristinare l’ordine.

Una discussione acceso tra sindicalista e imprenditore

Afra Blanco, sindicalista, ha iniziato la discussione rivolgendosi direttamente a Marcos de Quinto, imprenditore e ex presidente della UGT. Ha espresso disappunto per la sua presenza in diretta, sostenendo che il suo comportamento durante le discussioni è stato inappropriato. “He pasado todo el verano criticando la gestión de esta crisis, pero… Marcos, qué elegante te presentas aquí hoy, ¿eh?” ha detto, indicando un atteggiamento di superiorità da parte del suo interlocutore. Marcos de Quinto, a sua volta, ha risposto con accuse di insulti e di mancanza di rispetto, sostenendo che Afra Blanco si comporta in modo non appropriato durante le discussioni.

Accuse di insulti e mancanza di rispetto

La discussione si è intensificata quando Afra Blanco ha accusato Marcos de Quinto di averla insultata in rete. “Digo esto porque somos cinco mujeres en esta mesa, que discrepamos, que debatimos y que supongo que continuamente sufrimos ataques, denigración, cosificación e insultos en redes sociales”, ha affermato. Marcos de Quinto, a sua volta, ha risposto con accuse di mancanza di rispetto, sostenendo che Afra Blanco si comporta in modo non appropriato durante le discussioni. “Es una cosa que me disgusta”, ha detto, aggiungendo che la sua reazione è stata motivata da un atteggiamento di superiorità da parte di Afra Blanco.

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La discussione ha avuto un impatto significativo sul programma, con la conduttrice Susanna Griso che ha dovuto intervenire per ripristinare l’ordine. La tensione tra i due protagonisti ha suscitato interesse tra il pubblico, con molti spettatori che hanno commentato l’evento sui social media. La discussione ha messo in luce le differenze di approccio tra sindicalista e imprenditore, con accuse reciproche di mancanza di rispetto e di comportamento inappropriato.

Un dibattito acceso in diretta

La discussione tra Marcos de Quinto e Afra Blanco ha avuto un impatto significativo sul programma Espejo Público, con la conduttrice Susanna Griso che ha dovuto intervenire per ripristinare l’ordine. La tensione tra i due protagonisti ha suscitato interesse tra il pubblico, con molti spettatori che hanno commentato l’evento sui social media. La discussione ha messo in luce le differenze di approccio tra sindicalista e imprenditore, con accuse reciproche di mancanza di rispetto e di comportamento inappropriato.