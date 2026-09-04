Kimi Antonelli celebra le radici italiane con un casco speciale a Monza

Kimi Antonelli mostra un casco speciale ispirato a Valentino Rossi durante il GP Italia 2026 a Monza

Kimi Antonelli ha scelto di presentare un casco speciale per il Gran Premio d’Italia 2026, un omaggio a Valentino Rossi e all’identità italiana. L’evento si svolgerà a Monza, dove l’atleta, leader del Mondiale F1 2026, cercherà di dimostrare il suo carattere in una prova che unisce passato e futuro. Il casco, disegnato da Aldo Drudi, storico autore dei caschi del nove volte campione del mondo, riprende l’iconografia dell’“italiano medio” utilizzata da Rossi al Mugello nel 2002. L’idea, spiegato Antonelli, era un desiderio speciale: correre con un casco ispirato a quelli di Vale.

Un passaggio di testimone simbolico

Il retro del casco presenta una vignetta in cui Valentino Rossi porta Kimi Antonelli sulle spalle, un dettaglio che sottolinea il legame tra due generazioni del motorsport italiano. “Era un mio desiderio speciale poter correre con un casco ispirato a quelli di Vale”, ha raccontato Antonelli. “Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho subito capito che era quello giusto.” L’immagine simbolizza un ideale passaggio di testimone, un momento in cui il passato si fonde con il presente per costruire il futuro.

Identità e ironia in un omaggio unico

Il design del casco include elementi che rappresentano l’identità italiana: sole e luna, colori tricolori e vignette dedicate agli stereotipi nazionali, come la pizza, il caffè, il mandolino e il calcio. Questi dettagli costruiscono un omaggio ironico e fortemente identitario, che celebra la cultura e le radici del paese. Per Antonelli, Monza non è solo un’occasione per dimostrare il suo talento, ma anche un momento per onorare la sua storia e la sua appartenenza al motorsport italiano.

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Il progetto, realizzato da Aldo Drudi, riprende l’iconografia utilizzata da Rossi al Mugello nel 2002, un’immagine che ha segnato un momento importante nella storia del motorsport italiano. L’idea di un casco ispirato a quelli di Rossi non è casuale: è un modo per collegare il presente al passato, per mostrare come il motorsport italiano si evolve ma non si dimentica. Antonelli, con il suo casco speciale, non solo celebra il suo passato, ma anche si prepara a un futuro che richiederà di dimostrare il suo carattere e la sua abilità. Il GP d’Italia 2026 si svolgerà in un weekend complicato sul piano sportivo, con la Mercedes numero 12 che dovrà partire dal fondo della griglia a causa di una penalità legata alla sostituzione della quinta power unit. Per Antonelli, dunque, Monza sarà tanto una celebrazione delle proprie radici quanto una prova di carattere: il casco racconta il passato, la pista gli chiederà di costruire il futuro.

Disegnato da Aldo Drudi, storico autore dei caschi di Valentino Rossi

Include elementi che rappresentano l’identità italiana

Simbolo di un passaggio di testimone tra due generazioni del motorsport

Con il casco speciale, Kimi Antonelli non solo celebra il suo passato, ma anche si prepara a un futuro che richiederà di dimostrare il suo talento e la sua determinazione. L’evento a Monza rappresenta un momento importante per il motorsport italiano, un momento in cui il passato si fonde con il presente per costruire un futuro che rispetta le radici ma guarda avanti.