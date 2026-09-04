Flavio Cobolli e il tweener pallonetto: un colpo che ricorda Federer a Wimbledon

Flavio Cobolli esegue un tweener pallonetto durante gli US Open 2026, ricordando il colpo di Federer a Wimbledon

Flavio Cobolli ha stupito il pubblico degli US Open 2026 con un colpo di grande spettacolo: un tweener pallonetto simile a quello di Roger Federer a Wimbledon. Nella sfida contro Tristan Schoolkate, il romano ha trasformato una situazione di difficoltà in una giocata da copertina, salvando il punto e spingendo la sua rimonta verso la vittoria. Il colpo, eseguito in movimento e con una precisione millimetrica, ha suscitato applausi e commenti su social network. Il momento ricorda la famosa tecnica del “Maestro” svizzero, ma con una esecuzione ancora più estrema.

Un colpo in movimento, senza tempo per posizionarsi

Il tweener pallonetto di Cobolli è stato realizzato in una situazione di estrema pressione. Dopo una risposta profonda di Schoolkate, il tennista italiano è stato costretto a correre all’indietro, senza il tempo necessario per assumere la posizionamento classico del colpo. Mentre arretrava, ha infilato la racchetta tra le gambe e ha colpito la palla al volo, disegnando un pallonetto perfetto che ha finito sulla riga di fondo. La tecnica, pur simile a quella di Federer, è stata eseguita in movimento, con un’istintività che ha lasciato senza fiato il pubblico.

Un’ispirazione dal passato, ma con una differenza sostanziale

Il colpo di Cobolli ha inevitabilmente ricordato la famosa giocata di Roger Federer contro Sam Querrey a Wimbledon nel 2015. In quell’occasione, il campione svizzero aveva scelto un tweener lob per superare l’avversario, un momento che ha dato vita a un divertente post di Querrey sui social. Tuttavia, c’è una differenza sostanziale: Federer aveva avuto il tempo di girarsi, posizionarsi con le spalle alla rete e aspettare il rimbalzo prima di colpire. Cobolli, invece, ha dovuto inventare tutto in movimento, affidandosi all’istinto e a una precisione millimetrica.

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Il tweener di Cobolli non è solo un momento di spettacolo, ma anche un segnale di potenziale. Il colpo, pur realizzato in una situazione di emergenza, può essere considerato uno dei candidati più forti al titolo di colpo del torneo. La sua capacità di eseguire un colpo così complesso in movimento ha suscitato interesse tra gli esperti e ha ulteriormente spinto la sua rimonta, che ha portato a una vittoria in quattro set (3-6, 6-3, 6-4, 7-5). Il successo di Cobolli non è solo un risultato, ma anche una testimonianza della sua evoluzione come tennista.

Il successo di Cobolli ha suscitato commenti positivi anche da parte di esperti e tifosi. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il tennis degli US Open 2026 continua a regalare momenti memorabili, con Cobolli che si conferma come uno dei protagonisti più interessanti del torneo.

Il colpo di Cobolli ha ricordato il tweener di Federer a Wimbledon.

Il tennista ha eseguito il colpo in movimento, senza tempo per posizionarsi.

Il colpo è stato considerato uno dei candidati più forti al titolo di colpo del torneo.