Marco Asensio smentisce fake news su salute, annuncia ritorno in campo

Marco Asensio smentisce fake news su salute: “Devo intervenire”

Marco Asensio, centrocampista del Fenerbahçe, ha smentito le fake news circolate sulla sua salute, affermando che non è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico. Il giocatore, che milita in Turchia, ha pubblicato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione e rassicurare la sua squadra e i tifosi. “Creo che devo intervenire”, ha detto Asensio, sottolineando l’importanza di non permettere informazioni false di influenzare la stabilità del gruppo. L’annuncio arriva in vista del derby contro il Besiktas, in programma sabato.

Asensio non si è limitato a smentire, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro ai detrattori.

Il giocatore ha espresso la sua frustrazione nei confronti di chi, a suo parere, cerca di alterare la stabilità del vestuario proprio in un momento cruciale per la squadra. “Entendo que hay quienes quieren alterar la estabilidad del equipo”, ha scritto, riferendosi a chi, secondo lui, diffonde notizie infondate. Asensio ha sottolineato che non è abituato a rispondere a queste informazioni, ma in questo caso, per la sua salute e per l’entusiasmo dei tifosi, ha ritenuto necessario intervenire direttamente. “Todo va bien”, ha aggiunto, rassicurando i suoi sostenitori.

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Un ritorno in campo vicino: “Muy pronto sarò con il gruppo”

Asensio ha anche annunciato che ha iniziato a tornare in campo in modo graduale e che il suo ritorno al gruppo sarà “muy pronto”. “He empezado poco a poco en el campo”, ha scritto, senza però dare una data precisa. Il giocatore ha anche ricordato che è da molto tempo in Turchia e che la sua presenza è fondamentale per la squadra. “Llevo mucho tiempo aquí”, ha sottolineato, rafforzando il legame con il club.

Il Fenerbahçe ha già iniziato la stagione con un grande impulso positivo.

Il comunicato di Asensio è arrivato in un momento cruciale per il Fenerbahçe, che ha ripreso la Champions League dopo 18 anni di assenza. “Hemos cogido un gran impulso positivo”, ha detto il giocatore, riferendosi al buon inizio di stagione. Il club ha anche sottolineato l’importanza del derby contro il Besiktas, che si terrà sabato. “Por eso, todos juntos debemos concentrarnos en el partido”, ha aggiunto Asensio, chiedendo ai tifosi di supportare la squadra fino alla fine. “Espero que el estadio esté, como siempre, a tope”, ha concluso, sperando in un pieno di pubblico per il match.

Un messaggio chiaro al club e ai tifosi

Il comunicato di Asensio ha rafforzato la posizione del Fenerbahçe, che ha già reagito a chi ha diffuso notizie false. Il club ha accusato un giornalista di aver diffuso informazioni “completamente false e prodotto della sua immaginazione”, invitandolo a correggere la sua informazione. “No existe ninguna base real en las expresiones che indican che nuestro jugador tiene un problema grave”, ha affermato il club, sottolineando che non c’è alcuna base reale per le notizie circolate. Asensio, però, ha preferito parlare direttamente, rassicurando i tifosi e il gruppo. “Quedan dos días para un derbi muy importante para nosotros”, ha scritto, ricordando l’importanza del prossimo match.

Asensio ha voluto dare un messaggio chiaro: la sua salute è in ordine e il suo ritorno è vicino.

Con il comunicato, Marco Asensio ha voluto dare un messaggio chiaro a tutti: la sua salute è in ordine e il suo ritorno in campo è vicino. “Todo va bien”, ha ripetuto, rassicurando i tifosi e il gruppo. Il giocatore ha anche espresso la sua soddisfazione per il buon inizio di stagione del Fenerbahçe, che ha ripreso la Champions League dopo un lungo periodo di assenza. “Fenerbahçe está de nuevo en la Champions League después de 18 años”, ha scritto, rafforzando il legame con il club. Asensio ha chiesto ai tifosi di supportare la squadra fino alla fine, sperando in un pieno di pubblico per il derby. “¡Hasta el final! Gracias por vuestro apoyo de siempre”, ha concluso, ringraziando i tifosi per il loro sostegno.