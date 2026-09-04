GP Industria & Artigianato 2026: Tom Pidcock il nome più atteso, tanti talenti italiani in campo

Gara ciclistica a Larciano con Tom Pidcock e tanti talenti italiani in campo

Il GP Industria & Artigianato 2026 si svolgerà domenica 6 settembre a Larciano, aprendo ufficialmente il blocco delle grandi classiche italiane di fine stagione. La corsa, giunta alla 48ma edizione, rappresenta un appuntamento chiave per il ciclismo italiano, che si prepara al Mondiale ormai sempre più vicino. Tra i protagonisti del weekend spicca Tom Pidcock, reduce dal successo ai Mondiali di mountain bike e già proiettato verso il Mondiale su strada, che rappresenta uno dei grandi obiettivi di questo finale di stagione. Il percorso, lungo 196,5 chilometri e con 2485 metri di dislivello, è stato progettato per rendere la gara sempre più dura con il passare dei chilometri.

Un percorso impegnativo e ricco di sfide

Dopo la prima parte sul circuito di Larciano, il gruppo affronterà per quattro volte la salita del San Baronto, di 8,2 km al 3,5%, mentre nel finale arriveranno i due passaggi più impegnativi: Casa al Vento, 2,9 km all’8,1%, e soprattutto Mungherino, 6,2 km al 5,9%. Quest’ultima ascesa terminerà a una ventina di chilometri dall’arrivo e potrebbe essere il trampolino ideale per l’attacco decisivo, con il successivo tratto vallonato e la discesa verso Larciano a completare il finale. Il percorso, con una struttura che si fa sempre più difficile, metterà a dura prova anche i migliori atleti.

Tom Pidcock e i nomi da seguire

Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) è il nome più atteso della gara, dopo il successo ai Mondiali di mountain bike e con l’obiettivo di conquistare il Mondiale su strada. Al suo fianco, si segnala anche Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Alex Aranburu (Cofidis), reduce dalla vittoria alla Bretagne Classic. Attenzione anche a Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) e Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), che potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta per la vittoria. Tra i favoriti, però, spicca senza dubbio Pidcock, che si presenta in forma eccellente.

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Non mancano però anche i talenti italiani. Tra i nomi da seguire, si segnala Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), veterano che proverà a farsi vedere davanti, ma anche i giovani azzurri come Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) e Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort). Questi ultimi rappresentano un’alternativa interessante per chi cerca nuovi volti in grado di dare una svolta alla gara.

Tom Pidcock: reduce dai Mondiali di mountain bike e proiettato verso il Mondiale su strada

Domenico Pozzovivo: veterano italiano in cerca di una vittoria

Ludovico Crescioli e Alessandro Fancellu: giovani talenti azzurri da tenere d’occhio

Il GP Industria & Artigianato 2026 si preannuncia come una gara ricca di sfide e di potenziali sorprese. Con un percorso impegnativo e una serie di salite che metteranno a dura prova i migliori, la corsa a Larciano sarà un’occasione per osservare le capacità di atleti di alto livello, italiani e internazionali. Tra questi, Tom Pidcock si presenta come uno dei protagonisti più attesi, con la possibilità di fare la differenza nella lotta per la vittoria.