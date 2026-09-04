Max Verstappen: “Col tempo tutto si sistemerà, oggi non trovavo equilibrio in curva”

Max Verstappen parla del suo venerdì al GP Italia 2026, menziona problemi di equilibrio e speranza di miglioramenti

Il Gran Premio d’Italia 2026 si è concluso con un venerdì non esaltante per Max Verstappen, ma il pilota della Red Bull ha espresso fiducia nel proseguo della gara. Il quattro volte campione del mondo, sostituito nelle prime prove libere da Ayumu Isawa, ha chiuso la sessione in nona posizione, a 818 millesimi dalla miglior prestazione. Nonostante i problemi con la monoposto, Verstappen ha rassicurato che il team continuerà a lavorare per trovare l’equilibrio giusto e migliorare le prestazioni.

Problemi di equilibrio e distacco in gara

Verstappen ha rivelato di aver avuto difficoltà a trovare il giusto equilibrio in curva, un aspetto che ha influenzato le sue prestazioni durante le prove. “È stato difficile trovare il giusto equilibrio in curva”, ha detto il pilota, aggiungendo che il distacco con i rivali è ancora grande. Tuttavia, ha espresso ottimismo: “Spero che riusciremo a ridurlo un po’ su un giro e che potremo essere ancora più vicini in gara”. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare per ottenere un tempo sul giro più veloce domani.

Le prestazioni di Leclerc e Russell

Le sessioni di prove libere del venerdì hanno visto Charles Leclerc e George Russell emergere come i migliori, con Leclerc che ha dominato la FP1 e Russell che ha chiuso al secondo posto nella FP2. Il distacco tra i due e Verstappen è stato significativo, con il pilota della Red Bull a 818 millesimi dal tempo più veloce. Nonostante questo, Verstappen ha sottolineato che il team continuerà a lavorare sul bilanciamento della monoposto, sperando in miglioramenti nel corso della gara.

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Il pilota ha anche commentato l’importanza della velocità sul rettilineo, un aspetto che ha influenzato le prestazioni del team. “La velocità sul rettilineo sta facendo tutta la differenza del mondo”, ha detto Verstappen, riconoscendo che i motori Mercedes sembrano avere un vantaggio significativo. Tuttavia, ha espresso fiducia nel fatto che, con il lavoro del team, si possa ridurre il distacco e migliorare le prestazioni nel corso della gara. Il venerdì al GP Italia 2026 ha visto la Red Bull affrontare sfide significative, ma Verstappen ha mostrato una mentalità positiva e determinata. Il pilota ha sottolineato che, con il tempo e i miglioramenti tecnici, il team potrebbe raggiungere un livello di prestazioni più competitivo. “Lavoreremo sul bilanciamento e poi, col tempo, tutto si sistemerà meglio”, ha concluso Verstappen, dimostrando la sua determinazione a superare le difficoltà e competere al meglio nel weekend.