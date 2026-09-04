Riesenbeck International domina a Valkenswaard con un perfetto poker nella Global Champions League 2026

Squadra tedesca Riesenbeck International vince a Valkenswaard con un crono perfetto nella competizione di equitazione

Il team Riesenbeck International ha vinto a Valkenswaard nella Global Champions League 2026, aggiungendo un quarto successo stagionale con un crono perfetto di 143.35 secondi senza errori. La vittoria ha confermato la leadership della squadra nella classifica generale, che vede i Riesenbeck International al primo posto con 217 punti, seguiti dagli Istanbul Warriors a 180 e dai Basel Cosmopolitans a 172. La vittoria è stata ottenuta da Maximilian Weishaupt e Marco Kutscher, che hanno dimostrato una costruzione “netta” sul tracciato olandese.

Un successo senza errori

Il team Riesenbeck International ha dominato la prova di Valkenswaard, mettendo in mostra una preparazione e una tecnica impeccabili. Maximilian Weishaupt, in sella a Zuccero HV, e Marco Kutscher, con Pikeur Lemar NRW, hanno completato il crono di 143.35 secondi senza alcun errore a referto. Questo risultato ha permesso loro di battere tutte le altre squadre presenti al circuito, confermando la loro superiorità. La performance ha anche rafforzato la loro posizione in testa alla classifica generale della Global Champions League 2026.

Il podio e le altre squadre

Al secondo posto si sono piazzati i Madrid in Motion con un crono di 140.15 secondi e quattro penalità, mentre i Istanbul Warriors hanno chiuso al terzo posto con un tempo di 131.35 secondi e otto penalità. Al contrario, i Rome Gladiators di Clara Pezzoli si sono fermati al nono posto, mentre i Basel Cosmopolitans di Emanuele Camilli hanno concluso la prova in 13esima posizione. La competizione ha visto un’alta concentrazione e un livello tecnico elevato, con squadre che hanno dimostrato capacità e determinazione.

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La Global Champions League 2026 continua a regalare momenti di eccellenza, con la prossima prova prevista a Vienna nel weekend del 24-27 settembre. Il circuito si concentrerà poi sul Global Champions Tour – individuale – che si disputerà a Valkenswaard domenica 6 settembre nel pomeriggio. La stagione si sta sviluppando con un ritmo intenso e una qualità elevata, con squadre che si sfidano in un ambiente competitivo e stimolante.

La vittoria dei Riesenbeck International a Valkenswaard rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro campagna per il titolo della Global Champions League 2026. La squadra tedesca, guidata da due atleti di alto livello, ha dimostrato una coerenza e una preparazione straordinarie, che hanno portato a un risultato senza appello. La loro leadership nella classifica generale rimane salda, con un vantaggio che si fa sempre più significativo. La performance di Riesenbeck International ha confermato la loro superiorità nel circuito. La squadra, composta da Maximilian Weishaupt e Marco Kutscher, ha dimostrato una tecnica e una concentrazione eccezionali, che hanno permesso loro di ottenere un risultato perfetto. La loro vittoria ha anche rafforzato la loro posizione in testa alla classifica generale, con un vantaggio che si fa sempre più consistente.