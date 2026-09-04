Dirigente del Atlético de Madrid batizza una cría di gorilla durante la cerimonia di Kwita Izina in Ruanda

Un gesto simbolico durante un evento tradizionale

Miguel Ángel Gil Marín, dirigente del club rojiblanco, ha partecipato alla 21.ª cerimonia di Kwita Izina, un evento tradizionale ruandese in cui si assegnano nomi alle crìe di gorilla di montagna. L’evento, che si svolge in Ruanda, ha visto il dirigente dell’Atlético de Madrid batizzare una cría maschile nata il 31 luglio 2025, assegnandole il nome ‘Inkera’. Questo nome è legato a una celebrazione tradizionale locale, un dettaglio che ha reso il momento ancora più significativo.

Un legame tra sport e cultura

Durante il discorso, Gil Marín ha sottolineato il forte legame tra il club e il Paese africano, affermando: «È un gran onore portare il nome del vostro Paese sulla nostra maglia e nel nostro cuore». Questa dichiarazione ha rafforzato il rapporto tra l’Atlético de Madrid e Ruanda, un legame che si basa su collaborazioni e scambi culturali. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione tra sport e tradizioni locali, con il dirigente che ha svolto un ruolo simbolico e rappresentativo.

Un evento che celebra la natura e la cultura

La cerimonia di Kwita Izina è un’occasione per celebrare la fauna selvatica e la cultura ruandese, con la partecipazione di esperti, autorità locali e rappresentanti internazionali. Il batismo della cría di gorilla è stato uno dei momenti più attesi, con la partecipazione di figure chiave del settore ambientale e della conservazione. Gil Marín, pur non essendo un esperto di fauna, ha contribuito con un gesto simbolico che ha suscitato interesse e apprezzamento.

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Un momento di connessione e di riconoscimento

La scelta del nome ‘Inkera’ ha avuto un significato profondo, collegandosi a una celebrazione tradizionale ruandese. Questo dettaglio ha reso l’evento ancora più speciale, con il dirigente che ha espresso il suo rispetto per la cultura locale. Il momento ha rappresentato un’occasione per riconoscere il valore della conservazione e della collaborazione internazionale. Gil Marín ha sottolineato come il nome della cría sia un simbolo di connessione tra il club e il Paese, un legame che si rafforza con ogni iniziativa simile. Il nome ‘Inkera’ rappresenta un legame tra tradizione e modernità.

La cerimonia di Kwita Izina ha visto la partecipazione di figure importanti, tra cui esperti e autorità locali, che hanno contribuito a rendere l’evento un momento di condivisione e di riconoscimento. Il batismo della cría di gorilla è stato un momento di grande interesse, con la comunità locale che ha accolto con entusiasmo l’impegno del dirigente. Questo gesto ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra sport e conservazione, un tema che continua a guadagnare rilevanza a livello globale.