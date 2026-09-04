Nacho Elvira e Sergio García segnano birdies in Svizzera

Due golfisti spagnoli segnano birdies in Svizzera durante un torneo internazionale

Nel corso del secondo giro del torneo Omega European Masters in Svizzera, Nacho Elvira e Sergio García hanno registrato prestazioni significative, segnando birdies e migliorando la loro posizione in classifica. Elvira, con 62 colpi, si è piazzato al secondo posto a due colpi dal leader, mentre García ha contribuito alla crescita del golf spagnolo, entrando in lizza per il titolo. Entrambi hanno mostrato una serie di buone prestazioni, con Elvira che ha sfruttato un ottimo inizio e García che ha migliorato la sua tecnica con i nuovi attrezzi.

Performance di Elvira e García in Svizzera

Nacho Elvira, 39 anni, ha iniziato con un buon risultato, segnando un birdie nel primo buco e poi recuperando con un chip di alta qualità. La sua performance è stata caratterizzata da un’ottima gestione del campo, con un’efficace combinazione di drives e secondi colpi ben posizionati. Elvira ha anche commentato ironicamente la sua performance, riferendosi ai palos utilizzati, che ha definito “più adatti” per il suo stile di gioco.

Elvira ha sfruttato un’ottima combinazione di drives e secondi colpi ben posizionati.

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Sergio García, 46 anni, ha giocato con una serie di palos prestati e ha registrato sette birdies, pur non riuscendo a concludere alcuni putts. La sua performance ha contribuito a posizionare altri cinque golfisti spagnoli tra i primi 15, tra cui Rafa Cabrera, che ha segnato 65 colpi e si è piazzato al quinto posto con -9. La squadra spagnola ha mostrato una forte presenza nel torneo, con García che ha migliorato la sua tecnica grazie ai nuovi attrezzi.

La squadra spagnola si distingue nel torneo

La seconda giornata del Omega European Masters ha visto la Spagna emergere come una delle squadre più forti, con diversi giocatori che hanno registrato prestazioni eccezionali. Rafa Cabrera, con 30 colpi nei nove buchi successivi, ha segnato un risultato di -9, piazzandosi al quinto posto. Altri giocatori come Ángel Ayora e Chacarra hanno anche migliorato la loro posizione, con Ayora che ha segnato 68 colpi e Chacarra 67. La squadra spagnola ha dimostrato una forte coesione e una buona capacità di adattamento al campo.

La Spagna si distingue con diversi giocatori che hanno registrato prestazioni eccezionali.

Nonostante la forte presenza spagnola, il leader del torneo rimane il sudafricano Thriston Lawrence, che ha segnato 13 colpi sotto par e ha registrato sei birdies consecutivi. La sua performance ha dimostrato una grande capacità di concentrazione e di gestione del campo. Mentre Elvira e García continuano a migliorare, la competizione rimane aperta e interessante, con diversi giocatori che si contendono la vittoria.

Nacho Elvira si piazza al secondo posto con 62 colpi.

Sergio García gioca con palos prestati e registra sette birdies.

Rafa Cabrera si piazza al quinto posto con -9.

Thriston Lawrence rimane leader con 13 colpi sotto par.

Il torneo in Svizzera continua a mostrare una forte competizione, con diversi giocatori che si contendono la vittoria. Elvira e García, con le loro prestazioni, hanno contribuito a posizionare la Spagna come una delle squadre più forti del torneo. La prossima giornata promette di essere altrettanto intensa, con la possibilità di nuove sorprese e risultati significativi.