The Chase torna: 16 piloti, 10 gare, un campione

Piloti della NASCAR in gara per il titolo, classifica dopo la regular season, pista storica e format rivisto

La NASCAR ha annunciato il ritorno di The Chase, la fase finale del campionato NASCAR Cup Series, con un formato rivisto e un numero di partecipanti aumentato. Dopo un periodo di sperimentazione, la serie ha deciso di tornare al modello utilizzato tra il 2004 e il 2014, con 16 piloti che si contenderanno il titolo in 10 gare, senza eliminazioni durante i Playoffs. La fase finale inizierà con la Southern 500 di Darlington, un evento storico e amato dagli appassionati.

La classifica iniziale della Chase

Dopo la regular season, la classifica dei 16 piloti è stata ufficializzata, con Denny Hamlin in testa a 2100 punti, seguito da Ryan Blaney e Tyler Reddick. I punti assegnati alle gare sono aumentati di 15 rispetto al passato, confermando l’importanza di ogni prova. La classifica, che non azzererà i punti fino alla fine della stagione, mette in luce la competitività del campionato e la possibilità di sorpassi in ogni momento.

Un formato rivisto, senza road course

Il formato della Chase 2026 non prevede più gare su road course, come il ROVAL di Charlotte Motor Speedway. Al suo posto, la pista di Darlington, conosciuta come The Track Too Tough To Tame, rimarrà il luogo di scena per la fase finale. Questa pista, unica nel suo genere, è nota per il suo asfalto abrasivo e la sua storicità, fattori che influenzeranno la strategia dei piloti. La NASCAR ha scelto di mantenere il tradizionale ovale da 1 miglio e mezzo, un’evoluzione rispetto al passato ma fedele alle radici della serie. La strategia sarà un elemento chiave per vincere, soprattutto considerando l’asfalto particolarmente impegnativo. I piloti dovranno gestire al meglio le condizioni di gara e trovare il giusto equilibrio tra velocità e resistenza. La classifica iniziale, con Denny Hamlin in vantaggio, non garantisce un vantaggio certo, poiché ogni gara potrebbe cambiare il corso della competizione.

Pubblicità

Un campionato in movimento

La Chase 2026 rappresenta un momento cruciale per il campionato, con 10 gare che determineranno il vincitore della NASCAR Cup Series. I piloti dovranno affrontare sfide tecniche e tattiche, con la possibilità di sorpassi e cambiamenti di posizione in ogni prova. La pista di Darlington, con la sua storia e le sue caratteristiche uniche, sarà il palcoscenico ideale per questa competizione. La NASCAR ha scelto di mantenere il formato iniziale, ma con un numero maggiore di partecipanti, aumentando la tensione e la competitività del campionato.

Con la classifica iniziale e il formato rivisto, la Chase 2026 promette di essere un’edizione memorabile, con un mix di tradizione e innovazione. I piloti dovranno dimostrare la loro abilità e la loro capacità di adattarsi alle sfide della pista, con la possibilità di un vincitore inaspettato. La stagione si avvia con un’atmosfera di eccitazione e attesa, con 10 gare che potrebbero cambiare il destino di molti.