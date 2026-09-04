UAE affronta la Vuelta con solo quattro corridori dopo l’uscita di Pogacar

UAE ciclisti in difficoltà, quattro corridori rimasti dopo uscite di Pogacar e altri

La UAE Team Emirates, squadra emiratina che aveva puntato a dominare la Vuelta a España, si trova oggi a fronteggiare una situazione completamente diversa da quella iniziale. Dopo la scomparsa di Tadej Pogacar, il leader della squadra, e le uscite di Pablo Torres, Jay Vine e Pavel Sivakov, il team si è ridotto a soli quattro corridori. Questo scenario ha reso la Vuelta un’esperienza di sopravvivenza per la squadra, che aveva inizialmente progettato una strategia per vincere. La svolta è avvenuta nella ottava etapa, quando Pogacar si è infortunato e ha abbandonato la competizione, causando un colpo di grazia alla struttura sportiva del team.

La svolta che ha cambiato tutto

La decisione di Pogacar di abbandonare la Vuelta ha avuto conseguenze devastanti per UAE. Il leader, che era considerato la chiave per vincere, ha perso non solo la sua posizione ma anche la base su cui si costruiva la strategia della squadra. Il golpe che lo cambió tutto arrivò con Pogacar, che si è messo a terra nella ottava etapa quando vestiva il maillot rojo e appariva come grande riferimento della prova. La sua uscita ha dimenticato non solo il leader, ma anche l’intera architettura sportiva che UAE aveva preparato per mesi.

Un team in difficoltà, ma con un piano di sopravvivenza

Con Pogacar fuori, UAE ha dovuto modificare radicalmente la sua strategia. Il team, che inizialmente aveva l’obiettivo di controllare la corsa, ora si concentra su vittorie parziali e su una gestione più prudente delle risorse. Non abbiamo più possibilità né alternative di fronte alla classifica generale e dobbiamo riconducerci, riprenderci e cercare vittorie di etapa e essere protagonisti, ha detto Joxean Fernández Matxin, manager del team. La squadra, ridotta a quattro corridori, si trova a dover affrontare le prossime etappe con una strategia completamente diversa, concentrata su fughe e sfruttamento delle opportunità che si presentano.

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La situazione si è aggravata con l’uscita di Pablo Torres, che ha perso una gamba a causa di un problema di articolazione. Matxin ha confermato che il problema del giovane spagnolo è simile a quello che aveva già subìto in precedenza. “Il diagnosi è lo stesso che aveva in un’altra articolazione”, ha detto. La squadra ha deciso di non far correre Torres per il momento, preferendo un recupero completo. Questo ha ulteriormente ridotto il numero di corridori disponibili, costringendo UAE a adattarsi a una situazione di emergenza.

Con la Vuelta che si avvicina alla sua seconda metà, UAE si trova a dover affrontare le prossime etappe con un team ridotto e con una strategia completamente diversa. Il team, che era arrivato in Spagna per vincere, ora si concentra su sopravvivenza e su trovare le opportunità che si presentano. Ora dobbiamo cercare di entrare in fuga e disputare, ha detto Matxin. La squadra, pur con le sue limitazioni, cerca di rimanere attiva e di trovare una via d’uscita per il resto della stagione.

La squadra emiratina, che aveva inizialmente un piano per vincere la Vuelta, si trova ora a dover gestire una situazione di emergenza. Con quattro corridori a disposizione, UAE si concentra su vittorie parziali e su una gestione più prudente delle risorse. La strategia si è radicalmente modificata, con l’obiettivo di sopravvivere e trovare le opportunità che si presentano. La squadra, pur con le sue limitazioni, cerca di rimanere attiva e di trovare una via d’uscita per il resto della stagione.