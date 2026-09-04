US Open 2026, Gauff, Rybakina e Andreeva in sedicesimi

Giocatori di alto livello in azione durante il secondo turno del torneo di tennis agli US Open 2026

Alle 4 settembre 2026, il secondo turno del torneo di tennis maschile e femminile degli US Open ha visto confermarsi tre top seed: Coco Gauff, Elena Rybakina e Mirra Andreeva, che hanno superato i rispettivi avversari e si sono qualificate per i sedicesimi di finale. Il match di Rybakina, testa di serie numero due, contro Jessica Bouzas Maneiro si è concluso in un’ora e otto minuti con il punteggio di 6-2 6-4, mentre Gauff, numero quattro, ha sconfitto Paula Badosa in due ore con il punteggio di 6-4 7-6(5). Andreeva, testa di serie numero cinque, ha invece travolto Eva Lys in un’ora e tre minuti con un 6-0 6-2.

Confermate le favorite, rimonte e scontri epici

La statunitense Madison Keys, favorita numero ventidue, ha rimontato l’ungherese Anna Bondar in una partita durata due ore e cinquantotto minuti, con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(5). L’americana ha annullato cinque match point nel terzo parziale per portare a casa la vittoria. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero tredici, ha sconfitto Katerina Siniakova in due ore e quattro minuti con il punteggio di 6-2 5-7 6-1. La giovane ceca Nikola Bartunkova ha rimontato Tatjana Maria in due ore e undici minuti con un 6-7(5) 6-2 6-3.

La determinazione di Keys ha spinto la sua rimonta a un livello epico.

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Altri risultati di spicco nel tabellone femminile

La belga Elise Mertens, ventitreesima favorita, ha superato Maria Timofeeva in un’ora e quarantotto minuti con il punteggio di 6-2 7-6(5). La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero otto, ha sconfitto Nadia Podoroska in un’ora e undici minuti con un 6-3 6-2. La spagnola Cristina Bucsa ha battuto Himeno Sakatsume in una partita durata tre ore e tre minuti con il punteggio di 7-6(6) 6-7(0) 7-6(6). La cinese Qinwen Zheng ha sconfitto Yulia Putintseva in due ore e trentanove minuti con un 6-4 2-6 6-1.

La partita tra Bucsa e Sakatsume ha visto un’intensità senza precedenti.

Il programma di giornata e le prossime sfide

Oggi, venerdì 4 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport ha visto il fitto programma degli incontri validi per il secondo turno del tabellone di singolare femminile. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro. La partita tra Yulia Starodubtseva e Maria Sakkari, testa di serie numero trentuno, ha visto la russa rimontare in due ore e quarantaquattro minuti con il punteggio di 1-6 7-6(4) 6-2, annullando tre match point nel decimo gioco del secondo parziale.

Starodubtseva ha dimostrato una resilienza eccezionale nel suo match.

La statunitense Iva Jovic, numero quattordici del tabellone, ha sconfitto Francesca Jones in un’ora e cinquantaquattro minuti con il punteggio di 6-4 6-4. L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero ventiquattro, ha sconfitto Leolia Jeanjean in due ore e dodici minuti con un 6-4 2-6 6-3. Il programma del secondo turno ha visto una combinazione di vittorie decisive, rimonte e scontri intensi, con i migliori giocatori del mondo che si preparano al prossimo round.