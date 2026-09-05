Il Gasp e l’epopea che non finisce mai

Un murale di Atalanta con il Gasp al centro, tra nostalgici e odiatori, a Bergamo

Due anni dopo il divorzio con Gasperini, l’Atalanta vive ancora nel segno del suo ex allenatore. Tra le strade di Bergamo, il murale che celebra l’epopea del Gasp non è ancora scomparso, e i sentimenti che lo circondano non si sono affievoliti. Chi lo ricorda con nostalgia, chi lo odia per il tradimento, ma tutti si ritrovano nel convincimento che quell’Atalanta, mai più. Il tempo non ha ancora cancellato il ricordo di quei nove anni che trasformarono una squadra provinciale in un show mondiale, e ogni incontro con il Gasp riaccende le emozioni, anche se non è più in campo.

Un’epopea che non si cancella

Il murale, dipinto sui muri dei vecchi magazzini di Boccaleone, è diventato un simbolo di una stagione che non si è mai veramente conclusa. Lì si vede il Gasp con il suo trio d’attacco, Ilicic-Zapata-Papu, un’alchimia che non ha vinto nulla ma ha cambiato il calcio. Per i bergamaschi, quegli anni sono ancora freschi, e ogni volta che si passa di fronte al murale, si sente il peso di un passato che non si può dimenticare. Anche se la società cerca di dimostrare che il miracolo è stato frutto della sua abilità, nonostante l’allenatore, i sentimenti e i risentimenti restano radicati.

La spaccatura tra rimpianti e risentimento

La città è divisa: da una parte i nostalgici, che vedono nel Gasp un simbolo di successo e di passione; dall’altra i risentiti, che lo considerano un traditore. Questo contrasto si sente in curva, nei commenti sui social e nei dibattiti tra tifosi. Anche De Roon, un altro nome legato al periodo, è stato visto come un imputato di alto tradimento. La stessa società, però, cerca di seppellire il ricordo, ma il tempo non è ancora riuscito a cancellare il passato. La divisione tra guelfi e ghibellini è ancora viva, e tutti si ritrovano nel convincimento che quell’Atalanta, mai più. Sarri, con il suo approccio diverso, ha cercato di allontanarsi dal Gasp, ma non ha potuto evitare di epurare alcuni dei suoi fedelini, come Djimsiti e De Roon, per non lasciare scorie. Nonostante le nuove squadre e i nuovi allenatori, il Gasp resta al centro del dibattito. Chi non vuole dimenticare, chi non vuole ricordare, ma l’oggetto al centro resta comunque lui. Il calcio è cambiato, ma il ricordo di quel periodo è ancora intatto, e forse, per sempre.

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Il murale di Boccaleone è un simbolo di un’epoca che non è finita

Il Gasp è al centro di una spaccatura tra rimpianti e risentimento

La società cerca di cancellare il passato, ma i sentimenti restano

Il tempo non ha cancellato il passato, e forse, non lo cancellerà mai. Il Gasp, per chi lo ricorda, è sempre stato l’oggetto al centro, e forse, sarà sempre così.