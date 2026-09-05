Ceballos, dal palco del Bernabéu alla gioia del gol del Betis

Dani Ceballos celebra il gol del Betis contro il Real Madrid, dopo la sua recente firma

Dani Ceballos, ex centrocampista del Real Madrid, ha vissuto un momento emozionante durante la partita tra Betis e Real Madrid, giocata il 5 settembre 2026. Dopo la sua firma con il Betis, il giocatore ha potuto vivere l’esperienza di un’altra partita in casa del suo ex club, questa volta come tifoso. Il 30 settembre, Ceballos era presente al Bernabéu, in platea, vicino a Mbappé, mentre il francese realizzava un hat trick. Cinque giorni dopo, il 5 settembre, il giocatore ha potuto vivere un’altra emozione: la vittoria del Betis contro il Real Madrid, dove ha potuto applaudire il gol di Parrott, nonostante non abbia giocato a causa di un infortunio.

Un passaggio rapido tra due club

Ceballos ha espresso la sua soddisfazione per la sua nuova avventura, ma ha anche riconosciuto che la sua transizione è stata rapida. “È vero che ha sido todo muy precipitado en mi llegada”, ha detto il giocatore, che ha vissuto un’esperienza intensa in poco tempo. Nonostante ciò, ha potuto stringere abbracci con ex compagni di squadra, con i quali ha condiviso tanti anni di lavoro. “Con compañeros del Madrid de los que no tuve tiempo de despedirme, han sido muchos abrazos con cariño y con ganas de volver a verlos”, ha aggiunto.

Un legame con il passato

Il legame tra Ceballos e il Real Madrid è profondo. Il centrocampista ha vinto 16 titoli con la squadra, tra cui tre Champions League. La sua partenza è stata rapida, ma non ha impedito di mantenere un forte legame con il club che lo ha formato. Durante la partita, ha potuto godere della vittoria del Betis, un club che ha sempre avuto un rapporto speciale con lui. La sua presenza al Bernabéu, come tifoso, ha rappresentato un momento di connessione con il passato, ma anche di nuovo inizio per il futuro.

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La sua esperienza al Betis è iniziata con un’emozione forte: il gol di Parrott, che ha dato il via alla vittoria. Ceballos, pur non essendo entrato in campo, ha potuto vivere l’esperienza in prima persona, come un vero tifoso. La sua reazione, con salti e festa, ha dimostrato il suo affetto per i colori del Betis. Un momento che ha ricordato il suo passato al Real Madrid, dove ha vissuto grandi emozioni e successi.

La sua nuova avventura al Betis è iniziata con un’emozione intensa, ma anche con un legame con il passato. Ceballos ha dimostrato di apprezzare la sua nuova squadra, ma non ha dimenticato il club che lo ha formato. La sua presenza al Bernabéu, come tifoso, ha rappresentato un momento di connessione con il passato, ma anche di nuovo inizio per il futuro. La sua reazione al gol del Betis ha dimostrato il suo affetto per i colori del club, un legame che non è mai svanito.

Real Betis vs Real Madrid, 5 settembre 2026

Dani Ceballos, ex Real Madrid, tifoso del Betis

Gol di Parrott, vittoria del Betis