Woltemade in panchina: la Juve si prepara al Milan con tanti problemi di formazione

Giocatori della Juve in allenamento, con Woltemade pronto a entrare in panchina prima del match contro il Milan

La Juventus si prepara al match contro il Milan con una formazione ridotta a causa di diversi infortuni e problemi di rotazioni. Il tecnico Spalletti ha a disposizione un gruppo di giocatori in forma limitata, con alcuni assenti sicuri e altri in dubbio. Tra i giocatori in panchina, Woltemade è pronto a entrare, pur non essendo al top per via di un fastidio muscolare. La squadra dovrà fare i conti con l’emergenza in campo, con un’altra serie di assenze che complicano la gestione della formazione.

Problemi di formazione e infortuni

La situazione non è semplice per la Juventus, che dovrà affrontare il Milan con una serie di giocatori infortunati o non al massimo della forma. Tra i giocatori in dubbio, ci sono Cambiaso, McKennie e Pape Sarr, che hanno allenato a parte per via di infortuni o problemi burocratici. Il senegalese Sarr, in particolare, non è al top dopo un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai primi due match di Premier League. Anche McKennie, per il quale c’erano le maggiori speranze di recupero, non è al momento in grado di giocare. La squadra dovrà fare i conti con un’emergenza che si fa sentire in campo.

La formazione anti-Milan si basa su una squadra già provata.

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La formazione che potrebbe affrontare il Milan si basa su una squadra già provata, con alcuni giocatori che hanno già giocato contro il Parma. Kolo Muani è il centravanti, con Woltemade pronto a entrare in panchina. A destra, Conceiçao sostituirà il giocatore infortunato, mentre Nico Gonzalez si trova al centro e Boga a sinistra. Alajbegovic è pronto a entrare in gara in corso. A centrocampo, il tandem Locatelli-Douglas Luiz sembra essere la scelta più probabile, mentre in difesa si va verso la conferma di Lucumi accanto a Bremer al centro e di Kalulu a destra e Celik a sinistra, con Vicario in porta.

La Juve si prepara con l’ultima seduta

Tutto sarà più chiaro dopo l’ultima seduta pre-Milan, che permetterà al tecnico di valutare meglio le condizioni di tutti i giocatori. Zhegrova, reduce da un problema muscolare, è tornato in gruppo, ma non si esclude un’eventuale uscita in direzione Arabia Saudita. La squadra dovrà gestire al meglio le rotazioni, con un gruppo di giocatori che non è al massimo della forma. La formazione anti-Milan, sebbene non perfetta, sembra essere la scelta più logica per affrontare il Milan.

Con l’emergenza in campo, la Juventus dovrà fare i conti con un’altra serie di problemi, ma il tecnico Spalletti ha a disposizione un gruppo di giocatori che potrebbe dare una risposta al match. La formazione che uscirà dal campo sarà probabilmente quella che ha già battuto il Parma, con Woltemade pronto a entrare in panchina e a dare un contributo decisivo nel momento più importante.