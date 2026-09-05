Gasly conquista la pole a Monza dopo 10 anni di attesa

Gasly festeggia la pole position a Monza dopo 10 anni di attesa, con la squadra Alpine

Gasly conquista la pole position a Monza dopo 10 anni di attesa

Il pilota francese Pierre Gasly ha realizzato un sogno che lo accompagnava da tempo: la pole position al Gran Premio di Monza. Dopo nove anni nella Formula 1, Gasly ha finalmente ottenuto il miglior tempo nella sessione di qualificazione, un risultato che ha suscitato emozione e soddisfazione. La vittoria arriva in un momento cruciale per la sua carriera, dopo un periodo di attesa e di sfide connessi al suo team Alpine.

La pole position è il frutto di anni di lavoro e attesa

Gasly ha espresso emozione e gratitudine per il risultato ottenuto, sottolineando come fosse un momento tanto atteso. “Van nueve años en la Fórmula 1 en los que intento dar mi mejor nivel durante todos y cada uno de los fines de semana”, ha dichiarato il pilota. La sua soddisfazione è stata evidente, soprattutto dopo aver affrontato sfide legate al costruito e alla possibilità di competere per la pole. La vittoria a Monza rappresenta un passo importante nella sua carriera, un traguardo che ha reso felice il pilota e la sua squadra.

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Un momento di vittoria e di riscatto

La pole position di Gasly ha suscitato reazioni positive non solo da parte del team Alpine, ma anche da parte del pubblico presente al circuito. Il pilota ha commentato la sua performance con entusiasmo, ricordando come fosse un momento tanto atteso. “Llevo esperando 10 años para esto”, ha detto, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto. La sua vittoria ha anche rappresentato un riscatto dopo alcune situazioni difficili, come la squalifica in precedenti gare, che avevano messo in discussione la sua posizione nella classifica.

La vittoria è un inizio, non un traguardo finale

Gasly ha riconosciuto che la pole position è solo l’inizio di una lunga gara. “Será una carrera larga”, ha dichiarato, sottolineando che il successo in qualifica non garantisce automaticamente la vittoria in gara. Il pilota ha espresso fiducia nel suo team e nella sua capacità di mantenere il vantaggio. “No tenemos el ritmo de los demás, pero hemos logrado mejorar desde el día anterior”, ha aggiunto, mostrando ottimismo e determinazione. La sua performance a Monza ha dimostrato che il talento e il lavoro possono portare a risultati importanti, anche dopo anni di attesa.

Un momento di emozione e di speranza

La pole position di Gasly ha suscitato emozione non solo per il pilota, ma anche per il pubblico presente al circuito. Il momento è stato celebrato con entusiasmo, con la squadra Alpine che ha espresso la sua soddisfazione. La vittoria di Gasly rappresenta un momento di speranza per il team e per il pilota, che ha dimostrato di essere in grado di raggiungere traguardi importanti. La sua performance a Monza ha anche messo in luce la sua capacità di competere a livello internazionale, anche se il lavoro non è ancora finito.

Gasly ha ottenuto la pole position a Monza dopo 10 anni di attesa

La vittoria è il frutto di anni di lavoro e attesa

Il pilota ha espresso emozione e gratitudine per il risultato

La pole position di Gasly è un momento di grande importanza per la sua carriera, ma anche per la squadra Alpine. Il pilota ha dimostrato di essere in grado di raggiungere traguardi importanti, anche dopo anni di attesa. La sua performance a Monza ha suscitato emozione e soddisfazione, ma il lavoro non è ancora finito. La gara sarà lunga e difficile, ma Gasly ha dimostrato di avere la determinazione necessaria per affrontarla.