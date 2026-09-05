Jannik Sinner a Monza per supportare Kimi Antonelli e Ferrari

Jannik Sinner e Kimi Antonelli si incontrano a Monza, con la partecipazione di Valentino Rossi e Federica Brignone

Il sabato del Gran Premio d’Italia 2026 si è trasformato in un evento unico per il paddock, con la presenza di figure di spicco del mondo dello sport. Jannik Sinner, tennista altoatesino e grande appassionato di Formula 1, ha scelto Monza per supportare Kimi Antonelli, pilota della Ferrari, nel suo appuntamento più importante della stagione. La giornata, che si svolge all’Autodromo di Monza, ha visto il paddock riempirsi di stelle, con la partecipazione di celebrità e protagonisti dello spettacolo. La presenza di Sinner ha reso l’atmosfera del paddock ancora più speciale.

Un incontro tra sportivi e amicizie forti

Jannik Sinner, dopo un periodo di recupero fisico per un’influenza al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare agli US Open, ha scelto di tornare sotto i riflettori dello sport. La sua visita al paddock assume un valore che va oltre la dimensione mondana. Tra Sinner e Kimi Antonelli esiste un rapporto di amicizia che va oltre la comune appartenenza al grande sport italiano. La loro collaborazione e vicinanza sono state sottolineate in diversi contesti, con un legame che si rafforza con l’approccio condiviso al mondo delle competizioni.

La presenza di Sinner aggiunge un ulteriore elemento di interesse a una giornata già ricca di protagonisti. Il paddock, infatti, ha visto la partecipazione di altre figure di spicco, come Valentino Rossi, leggenda del motociclismo e legato anch’egli a Kimi, e Federica Brignone, atleta azzurra. L’evento ha visto la città di Monza accompagnare il weekend con il programma del Monza FuoriGP, che ha reso l’atmosfera ancora più vivace.

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Monza, un evento che va oltre le gare

Il sabato di Monza non è solo una giornata di qualifiche, ma un momento in cui il paddock diventa un punto d’incontro tra campioni, celebrità e protagonisti dello spettacolo. La città, con il suo programma dedicato, ha reso l’evento ancora più significativo. La sessione delle qualifiche, in programma alle 16.00, ha visto l’attenzione concentrata non solo sulla pista, ma anche su ciò che accadeva fuori, con la partecipazione di personaggi noti e appassionati del mondo del motorsport.

La presenza di Jannik Sinner ha reso l’atmosfera del paddock ancora più speciale. Il tennista, con la sua passione per la Formula 1, ha trovato un modo per supportare Kimi Antonelli, un pilota che ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide del campionato. La sua partecipazione ha anche dato un ulteriore impulso al programma del Gran Premio, che ha visto la partecipazione di altre figure di spicco, come Federica Brignone e Valentino Rossi. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro. L’evento ha visto la partecipazione di personaggi noti e appassionati del mondo dello sport, con un’atmosfera che ha reso Monza un luogo speciale per il motorsport e per l’interesse pubblico.