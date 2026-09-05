Pogacar firma contratto fino al 2032 con UAE Team Emirates

Tadej Pogacar firma contratto con UAE Team Emirates fino al 2032, si ferma per recupero dopo caduta in Vuelta

Tadej Pogacar ha concluso la stagione 2026 con un accordo di lunga durata con il UAE Team Emirates XRG, che lo vedrà impegnato fino al 2032. Il campione sloveno, dopo una dura caduta durante la Vuelta, ha deciso di fermarsi per recuperare al meglio, non correndo più questa stagione. L’annuncio ufficiale conferma la continuità di un progetto sportivo senza precedenti, che ha già segnato un’epoca dorata nel ciclismo internazionale. Pogacar, però, ha scelto di prioritizzare la salute, per tornare in sella nel 2027.

Un anno di successi e di grandi vittorie

Pogacar ha dominato la stagione 2026, conquistando il quinto Tour de France con cinque vittorie di tappa, oltre a titoli come la Strade Bianche, la Milano-San Remo, il Tour de Flandes e la Lieja-Bastoña-Lieja. Ha anche vinto il Tour de Romandia e il Tour de Svizzera, confermando il suo dominio nel ciclismo. La Vuelta, purtroppo, si è conclusa con una caduta che lo ha costretto a interrompere la competizione. La sua prestazione ha reso il 2026 un anno senza precedenti per il ciclismo.

Un progetto senza precedenti

La collaborazione tra Pogacar e il UAE Team Emirates ha trasformato la dinamica del pelotone internazionale, con vittorie in Grandi Vueltas, monumenti e titoli mondiali. L’estensione del contratto fino al 2032 rappresenta un investimento significativo per entrambe le parti, che mirano a costruire un progetto sportivo di lungo periodo. Pogacar, inoltre, rimarrà il ciclista più pagato del pelotone, un riconoscimento del suo valore e della sua performance. La sua decisione di fermarsi è un passo strategico per il futuro.

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Il team emiratino ha annunciato che Pogacar non correrà più questa stagione, dopo la frattura alla clavícula subita durante la caduta in Barx. L’incidente ha costretto il ciclista a sottoporsi a un intervento chirurgico al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona. Il programma originale prevedeva la partecipazione al Mondiale, al Europeo e al Giro di Lombardia, ma Pogacar ha scelto di prioritizzare il recupero. “In questo momento, il più importante è recuperarmi adeguatamente e dare al mio corpo il tempo che necessita”, ha dichiarato. La sua decisione di fermarsi è stata sostenuta anche dal team, che ha espresso fiducia nel suo ritorno.

La sua decisione di fermarsi non ha ostacolato i successi del 2026, che hanno confermato il suo status di uno dei migliori ciclisti del mondo. Pogacar ha espresso la sua soddisfazione per l’estensione del contratto, sottolineando il legame speciale con il UAE Team Emirates. “Da sempre, questo team è stato come un’altra casa per me. Abbiamo cresciuto insieme e condiviso momenti incredibili, quindi sono felice di estendere il mio contratto fino al 2032. C’è molto ancora da fare in questo sport, e credo che questo sia il posto giusto per continuare”, ha detto. La sua collaborazione con il team ha già lasciato un segno indelebile nel ciclismo internazionale.