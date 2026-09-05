Real Madrid in emergenza centrocampo: Mourinho cerca soluzioni per il match contro l’Inter

Tecnico portoghese valuta soluzioni per emergenza centrocampo prima del derby contro l’Inter

Il Real Madrid, con il centrocampo a pezzi, cerca un pronto riscatto contro l’Inter. Dopo la sconfitta contro il Betis Siviglia, José Mourinho ha espresso la sua delusione e ha chiesto soluzioni per risolvere l’emergenza in mezzo campo. La squadra, nelle prime due esibizioni stagionali, ha segnato quattro gol per uno a Real Sociedad e Malaga, ma la sconfitta contro il Betis ha messo in evidenza le fragilità del reparto. Il tecnico portoghese ha espresso la sua frustrazione, sottolineando come la squadra abbia disputato una buona partita, ma non abbia saputo sfruttare le opportunità. La sconfitta, arrivata dopo tre vittorie consecutive, ha lasciato il segno e ha reso necessario un intervento immediato per risolvere la situazione.

Emergenza centrocampo: soluzioni in vista

La mancanza di giocatori chiave, come Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva, ha reso necessario un piano d’azione per il Real Madrid. Mourinho ha sottolineato che la squadra ha dato prova di scarsa serenità durante la partita, con alcuni giocatori che sembravano non in forma. L’emergenza potrebbe essere affrontata con l’accentramento di Trent Alexander-Arnold, una soluzione già testata in amichevoli estive, o con l’arretramento di Jude Bellingham, che potrebbe portare a una versione offensiva del Real. Inoltre, il tecnico ha espresso interesse per un aiuto proveniente dalla Fabrica, il settore giovanile del club, con Jorge Cestero come principale candidato.

La reazione del tecnico dopo la sconfitta ha messo in luce le tensioni interne. Dopo la sconfitta contro il Betis, Mourinho ha espresso la sua frustrazione, sottolineando come la squadra abbia dato prova di una certa qualità, ma non abbia saputo sfruttare le occasioni. Il tecnico ha anche criticato il comportamento del direttore di gara, che ha sembrato non essere coerente nel giudizio. «Non capisco come il Betis sia arrivato alla fine del primo tempo senza ammonizioni e il povero Arda Guler, per un falletto, si sia preso un cartellino giallo», ha detto Mourinho. Inoltre, ha espresso la sua delusione per la rete del subentrato Troy Parrott, un giocatore che lui stesso aveva lanciato ai tempi del Tottenham.

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La squadra in difficoltà

La squadra, a tratti, è apparsa nervosa durante la partita, con alcuni giocatori che sembravano non in forma. Huijsen e Arda Guler, in particolare, hanno mostrato una certa insoddisfazione, mentre Mbappé ha perso un’occasione chiara. La sconfitta ha reso necessario un intervento immediato per risolvere la situazione in mezzo campo, con Mourinho che cerca soluzioni per il prossimo match contro l’Inter.

La mancanza di giocatori chiave ha reso la situazione più complessa. Il Real Madrid, nel giorno di riposo, avrà tempo di riflettere sulla sconfitta contro il Betis. A partire da domani, con la seduta a porte chiuse a Valdebebas, si proietterà già verso il debutto di Champions con l’Inter di martedì prossimo. Mourinho, però, arriva all’appuntamento con la sua partita del cuore in piena emergenza centrocampo. Mancheranno, infatti, gli squalificati Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva, e difficilmente ci sarà il tempo per la riapparizione degli infortunati Tchouameni e Thiago Pitarch. C’è da inventarsi, infine, un socio da affiancare a Fede Valverde sulla mediana, con l’obiettivo di rendere la squadra più competitiva nel prossimo match contro l’Inter.