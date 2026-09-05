Sinner non si è pentito di non partecipare agli US Open, secondo Ambesi

Giocatori italiani impegnati negli US Open, commenti di Ambesi sul caldo e sull’assenza di Sinner

Massimiliano Ambesi ha commentato la decisione di Jannik Sinner di non partecipare agli US Open 2026, sottolineando come il caldo abbia influenzato la sua scelta. Secondo l’ex tennista, Sinner non si è pentito di non essere presente a New York, poiché il problema del calore lo affligge e lo ha spinto a prendere questa decisione. L’analisi di Ambesi si inserisce in un contesto di risultati non soddisfacenti per il tennis italiano, con quattro giocatori impegnati nel secondo turno, ma solo due vittorie. L’ex tennista ha anche parlato delle prestazioni di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, evidenziando le difficoltà e le opportunità che si presentano nei prossimi mesi.

Il caldo e la scelta di Sinner

Ambesi ha espresso la sua opinione sulla decisione di Sinner di non partecipare agli US Open, sottolineando come il caldo abbia un impatto significativo sulle prestazioni. “Penso che Sinner guardando quello che sta succedendo non si è pentito ad aver disertato gli US Open, anche perché tutte queste difficoltà fisiche nel corso della partita dovute al caldo e lui quel tarlo lo ha dentro e dunque meglio così”, ha detto. Questa riflessione si inserisce in un contesto in cui il caldo ha influenzato diversi giocatori, anche se non tutti hanno reagito allo stesso modo.

Un bilancio non positivo per il tennis italiano

Il bilancio del secondo turno degli US Open non è stato positivo per il tennis italiano, con quattro giocatori impegnati ma solo due vittorie. Ambesi ha osservato che in altri tempi due giocatori al terzo turno sarebbero stati motivo di festa, ma da nove anni questa è diventata una norma. “Chiaro che negli ultimi anni ci siamo fatti la bocca buona per altro tipo di risultati”, ha commentato. Questo quadro si accompagna a una serie di partite non soddisfacenti, come quella di Lorenzo Darderi, che ha visto una prestazione disordinata e di scarsa qualità.

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Le prestazioni di Flavio Cobolli hanno suscitato interesse, con un’ottima prova in battaglia contro un avversario di alto livello. “Tanti colpi spettacolari di Cobolli e secondo me sta dimostrando di meritare la classifica”, ha sottolineato Ambesi. Al contrario, Lorenzo Musetti ha subito una sconfitta per fattori esterni, ma ha comunque provato a lottare fino alla fine. “Musetti ha comunque provato a lottare ed è rimasto in campo fino alla fine”, ha detto Ambesi, evidenziando il suo impegno nonostante le difficoltà.

Le prospettive per i giocatori italiani nei prossimi mesi sono interessanti, ma non senza sfide. Ambesi ha parlato del futuro di Musetti, che mira a restare tra i primi venti del ranking. “Restare tra i primi venti è l’obiettivo. Adesso restano ancora cinque tornei, in Asia, poi Vienna e Parigi”, ha detto. L’ex tennista ha anche menzionato l’importanza di vincere un torneo di 250 per sbloccarsi. “Sarebbe anche importante vincere un 250 per sbloccarsi”, ha aggiunto.

Infine, Ambesi ha commentato la decisione di Alcaraz di prendersi delle pause se necessario, anche di alcuni mesi. “Ieri è passato un po’ inosservato un discorso di Alcaraz che ha detto che si prenderà delle pause se necessario, anche di qualche mese”, ha detto. Queste riflessioni si inseriscono in un contesto di riflessione su come gestire la carriera e la salute fisica in un ambiente così competitivo e spesso estenuante.