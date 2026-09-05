Lorela Cubaj: “La ripresa ci ha dato la spinta in più in attacco”

Giocatrice azzurra commenta la partita contro la Cecia, sottolineando l’importanza della ripresa tattica

La vittoria dell’Italia contro la Cecia e la riflessione di Lorela Cubaj

La squadra azzurra ha vinto contro la Cecia ai Mondiali femminili 2026, un risultato che ha suscitato soddisfazione tra le giocatrici e i tifosi. Lorela Cubaj, una delle protagoniste della serata, ha espresso il suo punto di vista sull’andamento della partita, sottolineando come la ripresa tattica abbia giocato un ruolo chiave nel raggiungere la vittoria. “All’inizio eravamo un po’ tese, la nostra ripresa ci ha aiutate”, ha detto la giocatrice, riferendosi al momento in cui le azzurre hanno trovato il loro ritmo.

La tattica avversaria ha messo a dura prova l’Italia

Le giocatrici azzurre hanno affrontato una difesa molto aggressiva, che ha limitato i loro spazi e reso difficile l’attacco sul post basso. “Decisamente, la loro tattica era di raddoppiarci subito, quindi non avevamo molto spazio per attaccare”, ha spiegato Cubaj. Questo approccio ha reso la partita molto complicata all’inizio, con le azzurre che non riuscivano a ricevere palloni e a trovare la giusta fluidità. Tuttavia, con il passare dei minuti, la squadra ha iniziato a migliorare dal punto di vista tattico, trovando una maggiore coesione e una migliore organizzazione.

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Un contributo significativo di Lorela Cubaj

Sebbene non abbia segnato molti punti, Lorela Cubaj ha giocato un ruolo importante nella partita, mettendo a segno nove rimbalzi e due stoppate. Il suo contributo ha aiutato la squadra a mantenere il controllo del gioco e a creare opportunità per gli attacchi. “Ho chiuso il match con cinque punti, derivanti da un unico tiro dal campo e da un 3/5 ai tiri liberi”, ha detto la giocatrice, sottolineando la sua efficacia anche in situazioni di pressione. La sua presenza in campo ha rappresentato un elemento di stabilità per la squadra.

La ripresa ha dato la spinta in più in attacco

La seconda parte della partita ha visto l’Italia trovare il suo ritmo e imporre la sua ripresa, un fattore che ha contribuito alla vittoria. “Sono contenta che comunque nella seconda parte della partita siamo riuscite a portarla a casa”, ha commentato Cubaj. La ripresa tattica ha dato alla squadra la spinta in più in attacco, permettendole di controllare meglio la partita e di sfruttare le opportunità create. Questo risultato rappresenta un passo importante per l’Italia ai Mondiali, un evento che ha visto le azzurre dimostrare la loro capacità di adattarsi e migliorare nel corso della gara.

Un momento di riflessione e di crescita

La vittoria contro la Cecia ha rappresentato un momento di riflessione per la squadra, che ha avuto l’opportunità di valutare le proprie strategie e migliorare nel corso della partita. “La lunga di Terni ha individuato per buona misura quanto accaduto in campo”, ha detto Cubaj, riferendosi al lavoro di analisi e adattamento che ha portato alla vittoria. La squadra ha dimostrato una capacità di reazione e di adattamento, fattori chiave per il successo in un torneo di alto livello come i Mondiali femminili 2026.

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