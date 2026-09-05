Mattia Binotto: “Ho l’anima Ferrari e un mio Antonelli”

Mattia Binotto parla del futuro di Audi in Formula 1 e della sua relazione con la Ferrari a Monza

Mattia Binotto, presidente di Audi in Formula 1, ha parlato del futuro della squadra e della sua relazione con la Ferrari, durante un’intervista a Monza. L’esperienza in Formula 1, che lo ha visto passare da Maranello a Sauber e ora a Audi, ha lasciato un’impronta profonda. L’obiettivo di Audi, come ha sottolineato Binotto, è di diventare la squadra numero uno nel motorsport, con un piano strategico che mira a lungo termine. L’obiettivo del 2030, annunciato quattro anni fa da John Elkann, rimane un traguardo ambizioso, ma non irraggiungibile. Binotto ha espresso fiducia nel progetto, sottolineando che la squadra sta investendo in infrastrutture e in una crescita organica. L’esperienza in Sauber, pur non più esistente, ha fornito una base importante per il passaggio a Audi, dove il focus è su innovazione e competitività.

Un’esperienza che ha formato un leader

Binotto ha ricordato come la sua carriera in Formula 1, iniziata a Maranello, lo abbia formato come leader. L’esperienza con la Ferrari, nonostante le sfide, ha insegnato a lui e a molti altri il valore del lavoro di squadra e della passione per il motorsport. L’idea di un “mio Antonelli” rappresenta un legame simbolico con la storia della Ferrari, un’istituzione che ha formato generazioni di piloti e tecnici. L’obiettivo di Audi, però, è di creare un’identità diversa, ma non meno attraente.

La squadra di Audi ha un piano strategico ben definito e mira a lungo termine.

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L’esperienza in Sauber, pur non più esistente, ha fornito una base importante per il passaggio a Audi, dove il focus è su innovazione e competitività. L’obiettivo non è solo vincere, ma dimostrare che Audi è in Formula 1 per fare sul serio. La squadra, con un team giovane e una roadmap ben definita, sta cercando di creare una cultura di successo.

La strada verso il 2030

Il 2030 rappresenta un traguardo ambizioso per Audi, ma non è l’unica meta. Binotto ha sottolineato che la squadra sta rispettando le scadenze strategiche, investendo in infrastrutture e in una crescita organica. L’obiettivo non è solo vincere, ma dimostrare che Audi è in Formula 1 per fare sul serio. La squadra, con un team giovane e una roadmap ben definita, sta cercando di creare una cultura di successo.

La squadra di Audi si concentra su innovazione e competitività.

Binotto ha anche parlato del rapporto tra piloti e tecnologia, sottolineando che i piloti si adattano e pensano solo alla guida. La tecnologia, come il V6 evoluto con ADUO, è un elemento chiave per la competitività, ma non è l’unica cosa che conta. L’esperienza in Formula 1, in particolare con la Ferrari, ha insegnato a Binotto l’importanza della passione e del lavoro di squadra. L’obiettivo di Audi non è solo vincere, ma dimostrare che è una squadra in grado di competere a livello mondiale. La relazione tra Binotto e la Ferrari è un tema ricorrente nel suo discorso. L’esperienza in Maranello ha lasciato un’impronta profonda, ma la squadra di Audi ha un’identità diversa. L’obiettivo non è solo vincere, ma dimostrare che è una squadra in grado di competere a livello mondiale. La strada verso il 2030 è lunga, ma Binotto ha espresso fiducia nel progetto, sottolineando che la squadra è pronta a fare la differenza.

Binotto ha anche sottolineato che la squadra di Audi non ha un obiettivo di classifica per quest’anno, ma si concentra su una crescita organica e su un piano strategico a lungo termine. L’esperienza in Formula 1, in particolare con la Ferrari, ha insegnato a Binotto l’importanza della passione e del lavoro di squadra. La squadra di Audi, con un team giovane e una roadmap ben definita, sta cercando di creare una cultura di successo. La strada verso il 2030 è lunga, ma Binotto ha espresso fiducia nel progetto, sottolineando che la squadra è pronta a fare la differenza. L’esperienza in Formula 1, in particolare con la Ferrari, ha insegnato a Binotto l’importanza della passione e del lavoro di squadra. La squadra di Audi, con un team giovane e una roadmap ben definita, sta cercando di creare una cultura di successo.