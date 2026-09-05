Squadra di Castilla vince 2-0 contro Juventud Torremolinos, Sergio Martínez segna il primo gol in maglia madridista

Il Real Madrid Castilla ha vinto 2-0 contro il Juventud Torremolinos, con un gol di Sergio Martínez che ha segnato il suo debutto in maglia madridista. La partita, giocata al campo Alfredo Di Stéfano, ha visto il filiale vincere per la prima volta in stagione, con un risultato che ha regalato un momento di gioia al club. I due gol sono stati realizzati da Cestero e Pol Fortuny, con il primo gol di Sergio Martínez che ha aperto le porte al successo. La squadra ha dominato la partita, con un gioco offensivo che ha messo in mostra la qualità dei giocatori. La vittoria ha anche visto la presenza di José Mourinho, che ha assistito al match dal palco.

Debutto felice di Sergio Martínez

Sergio Martínez, il centrocampista che ha debuttato con il Castilla, ha segnato il suo primo gol in maglia madridista, contribuendo al successo del team. Il giocatore, entrato al posto di Cestero, ha trovato spazio e ha dato un contributo significativo al risultato. Il gol di Martínez, realizzato in una situazione di alta tensione, ha regalato un momento di gioia al pubblico presente. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e una capacità di attacco che ha messo in difficoltà il Juventud Torremolinos.

Un gioco dominante del Castilla

Il Real Madrid Castilla ha dominato la partita sin dall’inizio, con un gioco offensivo che ha messo in mostra la qualità dei giocatori. I giocatori hanno creato diverse opportunità, con alcuni tiri poco certeri ma molto pericolosi. Il team ha anche mostrato una buona difesa, che ha impedito al Juventud Torremolinos di creare situazioni di pericolo. La squadra ha anche visto l’ingresso di alcuni giocatori, tra cui Mesonero e Ciria, che hanno dato un contributo importante al risultato.

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La vittoria del Castilla ha segnato un momento importante per la squadra, che ha ottenuto la sua prima vittoria in stagione. Il successo ha anche visto la presenza di José Mourinho, che ha assistito al match dal palco. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e una capacità di attacco che ha messo in difficoltà il Juventud Torremolinos. La partita ha visto anche l’ingresso di alcuni giocatori, tra cui Mesonero e Ciria, che hanno dato un contributo importante al risultato.

Il Real Madrid Castilla ha vinto 2-0 contro il Juventud Torremolinos, con un gol di Sergio Martínez che ha segnato il suo debutto in maglia madridista. La squadra ha dominato la partita, con un gioco offensivo che ha messo in mostra la qualità dei giocatori. La vittoria ha anche visto la presenza di José Mourinho, che ha assistito al match dal palco. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e una capacità di attacco che ha messo in difficoltà il Juventud Torremolinos.

Castilla 2-0 Juventud Torremolinos

Gol di Cestero e Pol Fortuny

Debutto felice di Sergio Martínez