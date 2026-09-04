Roy Revivo si trasferisce all’Elche: “Giocare in Prima con l’Elche è un sogno per me”

Roy Revivo, laterale israeliano, si trasferisce all’Elche e si prepara al debutto in LaLiga

Roy Revivo, laterale israeliano, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Elche, con un contratto che lo lega alla società fino al 2030. Il calciatore, proveniente dal Maccabi Tel Aviv, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo in Spagna e per l’opportunità di giocare in Prima Divisione. “Giocare in Prima con l’Elche è un sogno per me”, ha dichiarato Revivo, che si prepara al debutto in una partita importante contro la Real Sociedad, fissata per il lunedì. La società ha investito circa tre milioni di euro per acquisire i servizi del giocatore, che ha già completato la sua prima sessione di allenamento con il tecnico Martín Anselmi.

Un sogno realizzato

Revivo, che ha espresso entusiasmo per l’arrivo in Spagna, ha sottolineato come il trasferimento all’Elche rappresenti un passo importante nella sua carriera. “Sono in forma e preparato per giocare”, ha affermato, mostrando la sua determinazione a fare la differenza in una squadra che punta a consolidare la sua posizione in Prima Divisione. Il giocatore ha anche parlato delle differenze tra il calcio israeliano e quello spagnolo, sottolineando come il ritmo di gioco sia un aspetto chiave per la sua adattamento.

Il contratto di Revivo, che lo lega all’Elche fino al 2030, rappresenta un investimento significativo per la società, che punta a rafforzare la sua difesa e la sua capacità offensiva. Il giocatore, noto per la sua capacità di contribuire al gioco, ha già mostrato interesse per il ruolo che potrebbe ricoprire in squadra. “Sono pronto a dare il mio contributo e a fare la differenza”, ha dichiarato, mostrando la sua motivazione per la nuova avventura in Spagna.

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Un supporto familiare

La negoziazione del trasferimento ha visto un ruolo importante del padre di Revivo, Haim Revivo, ex calciatore del Celta de Vigo durante l’epoca del famoso “EuroCelta” degli anni ’90. La figura del padre ha facilitato il colloquio tra l’Elche e il Maccabi Tel Aviv, contribuendo a portare a termine l’accordo. “Ha rechazado numerosas oferte para estar con nosotros”, ha spiegato il direttore generale del club, Pedro Schinocca, sottolineando come il trasferimento fosse uno degli obiettivi prioritari del club al momento dell’apertura del mercato.

Revivo ha anche spiegato che ha già mantenuto una conversazione con il suo allenatore e ha agradito la confianza depositata in lui. Il giocatore, che ha rifiutato numerose offerte per rimanere con l’Elche, si prepara a vivere una nuova fase della sua carriera con l’obiettivo di fare la differenza in una squadra che punta a consolidare la sua posizione in Prima Divisione. Con la sua firma, l’Elche si prepara a vivere un’annata importante, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in Prima Divisione. Revivo, con la sua esperienza e la sua determinazione, potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra, soprattutto in vista di partite decisive come quella contro la Real Sociedad.