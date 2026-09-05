Inter-Napoli: il big match di San Siro, formazioni e dichiarazioni

Stadio San Siro, Inter e Napoli si preparano al match, pubblico in attesa

La Serie A si prepara a uno scontro diretto tra due delle squadre più forti del campionato: l’Inter e il Napoli si affronteranno a San Siro nella terza giornata del campionato. La partita, in programma alle 18, è attesa con grande interesse da tifosi e opinionisti. L’Inter, dopo due vittorie consecutive, si presenta in forma positiva, mentre il Napoli, allenato da Allegri, cerca di riprendersi dopo una sconfitta contro il Como. La sfida, considerata una delle più importanti del campionato, vedrà in campo due squadre che si contendono la leadership della classifica.

Formazioni e scelte tecniche

Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell’inizio della partita. L’Inter, allenata da Chivu, si presenta in campo con un 3-5-2: Martinez in porta, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, con Diouf, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco a centrocampo, e Pio Esposito e L. Martinez in attacco. Il Napoli, invece, si schiera in un 4-3-3: Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola in difesa, con Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo, e Politano, Hojlund e Alisson Santos in attacco. Le scelte tecniche di entrambi i tecnici riflettono una strategia chiara, con l’obiettivo di massimizzare le possibilità di vittoria.

Le dichiarazioni dei giocatori e degli allenatori

Prima della partita, diversi giocatori e allenatori hanno espresso le loro opinioni e le loro motivazioni. Marotta, in un’intervista a Dazn, ha sottolineato l’importanza del match: “Siamo consapevoli di essere la squadra da battere. Lautaro? Lunga vita a lui”. Inoltre, ha riconosciuto la concorrenza di altre squadre come la Roma e la Juventus, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione. Manna, invece, ha espresso fiducia nella squadra: “Non dobbiamo fasciarci la testa se non dovessero arrivare punti”. Politano ha aggiunto: “Cercheremo di vincere anche per McTominay”, riferendosi all’assenza del giocatore per infortunio.

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Allegri, in conferenza stampa, ha parlato del momento della squadra: “Ad Allegri, come a noi, non piace perdere. Abbiamo passato una brutta settima, pensando alla sconfitta con il Como. Fortuntamente abbiamo un big match da affrontare. Possiamo rifarci alla grande”. Chivu, invece, ha espresso fiducia nel suo allenatore: “Allegri è un vincente”. Le dichiarazioni di entrambi i tecnici riflettono una preparazione intensa e una volontà di vincere.

La partita, che si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, è attesa con grande attenzione. Gli spalti del San Siro si stanno riempiendosi, con il pubblico delle grandi occasioni che si prepara a vivere un momento importante per la Serie A. La sfida tra Inter e Napoli non è solo un match di calcio, ma un confronto tra due squadre che si contendono la leadership del campionato. La vittoria di una delle due potrebbe influenzare significativamente la classifica e le prospettive per la stagione.