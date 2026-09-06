La prova estrema del Freelander 8: resistenza senza limiti in montagna

Un SUV viene lanciato in montagna per testare la sua resistenza, con danni evidenti ma funziona ancora

Una prova estrema per il Freelander 8

La marca cinese Chery ha sottoposto il suo nuovo modello, il Freelander 8, a una prova estrema per testare la sua resistenza. Il test, noto come Rollover Test, consiste nel lanciare l’auto in montagna per forzare un volco e verificare se i componenti chiave restano intatti. Il test è simile a quelli visti in passato su programmi come Top Gear, ma con un approccio più radicale e diretto. Il test ha messo alla prova la resistenza del Freelander 8

L’auto è stata portata in cima a una collina simile a una duna e successivamente lanciata lateralmente in discesa. Il risultato è stato impressionante: dopo diversi giri, l’auto si è fermata con danni evidenti alla carrozzeria e al vano passeggeri, ma i sistemi di sicurezza hanno funzionato al meglio. Gli airbag si sono attivati, e l’auto è rimasta in piedi, pronta a ripartire.

Un modello che resiste alle prove più dure

Il Freelander 8, che porta il nome di un vecchio modello di Land Rover, è stato progettato per resistere a condizioni estreme. Dopo la prova, i tecnici hanno verificato l’integrità del telaio, delle porte e del tetto, nonché la funzionalità del sistema di chiusura asistita. L’auto è riuscita a ripartire senza problemi, anche dopo essere stata lanciata in discesa. Il test ha confermato la robustezza del modello

Nonostante i danni visibili, il Freelander 8 ha dimostrato una notevole capacità di resistenza. L’auto è riuscita a ripartire e a circolare senza problemi, anche in salita. Questo risultato ha lasciato i tecnici di Chery soddisfatti, tanto che hanno deciso di mostrare l’auto “torturata” al pubblico come prova della sua durevolezza.

Un successo immediato sul mercato

Il Freelander 8 è già in vendita in Cina e ha registrato un grande interesse. Sono stati registrati oltre 10.000 ordini nelle prime 48 ore di commercializzazione, dimostrando la forte domanda per il modello. La prova in montagna ha contribuito a rafforzare l’immagine del brand, che si propone come un produttore di auto robuste e affidabili.

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Test Rollover: prova estrema per verificare la resistenza

Freelander 8: modello in vendita in Cina con successo immediato

Chery: brand cinese che punta su tecnologia e resistenza

Un futuro incerto per Seat

Mentre Chery celebra il successo del Freelander 8, il gruppo Volkswagen affronta una crisi che potrebbe influenzare il futuro di Seat. La situazione del gruppo è delicata, e la decisione di ridurre costi potrebbe portare a un ridimensionamento delle attività. Nonostante questo, il successo del Freelander 8 rappresenta un passo importante per Chery, che si posiziona come un produttore di auto robuste e innovative.