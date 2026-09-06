Italia-Turchia, finale Europei volley femminile in chiaro su Rai1: orario e come seguire in streaming

Finalissima Italia-Turchia volley femminile in chiaro su Rai1, orario e come seguire in streaming

Domenica 6 settembre, alle ore 18.00, si disputerà la finale dei Campionati Europei di volley femminile 2026, con la sfida tra Italia e Turchia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1, in chiaro e gratuitamente, e sarà visibile anche in streaming su diversi piattaformi. Gli spettatori potranno seguire la gara in tempo reale attraverso canali come Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, disponibili per gli abbonati, e tramite servizi digitali come Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley TV e DAZN. La finale è un momento cruciale per entrambe le squadre, che si contenderanno il titolo continentale e la qualificazione automatica per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Un confronto tra due grandi squadre

La finale tra Italia e Turchia rappresenta un duello tra due delle squadre più forti del panorama europeo. L’Italia, campione d’Europa nel 2023, punta al bis dopo il successo nella passata edizione, mentre la Turchia, campionessa olimpica e mondiale in carica, cerca di aggiudicarsi un altro titolo continentale. La squadra azzurra, guidata dal tecnico Daniele Santarelli, ha vinto la finale iridata in Thailandia lo scorso anno, sempre contro la Turchia, e cerca di ripetere l’impresa. Paola Egonu e le compagne sono pronte a giocarsi il quarto oro continentale della loro storia, un traguardo che potrebbe portarle ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

La partita inizierà alle ore 18.00 e si disputerà alla Sinan Erdem Arena di Istanbul, in Turchia. La diretta tv sarà su Rai1, canale gratuito e in chiaro, e su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), disponibili per gli abbonati. Per gli spettatori che preferiscono il digitale, la gara sarà visibile in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley TV e DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire in diretta testuale su OA Sport.

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La finale che decide il futuro

La finale non è solo un confronto tra due nazioni, ma anche un’occasione per decidere chi si qualificherà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di reagire in momenti cruciali, ha le carte in mano per vincere, ma la Turchia, con la sua esperienza e la sua forza fisica, rappresenta una minaccia seria. La finale sarà un momento di grande emozione e di grande importanza per il volley femminile europeo.

La squadra azzurra, con Paola Egonu e le altre stelle, ha già vinto contro la Turchia in passato e cerca di ripetere l’impresa. La Turchia, invece, punta a vincere per aggiudicarsi un altro titolo continentale e un pass per i Giochi Olimpici. La partita sarà un momento di grande tensione e di grande interesse per i tifosi e gli appassionati del volley femminile.

La diretta tv sarà su Rai1, in chiaro e gratuita, e su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena per gli abbonati. Per gli spettatori che preferiscono il digitale, la gara sarà visibile in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley TV e DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire in diretta testuale su OA Sport. La finale è un evento che unisce tifosi e appassionati di volley da tutta Europa, con un’atmosfera intensa e una sfida che potrebbe decidere il futuro delle due squadre.

La finale è un momento cruciale per entrambe le squadre.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 e su diversi canali digitali.